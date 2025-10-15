T.C. KIRKLARELİ 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

KIRKLARELİ 1.AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO :2021/393

KARAR NO :2025/235

Mahkememizin 26/06/2025 gün 2021/393 Esas 2025/235 Karar sayılı kararı ile ;

HÜKÜM:

1- Sanık Cengiz TOP hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçunu işlediği iddiasıyla cezalandırılması istemiyle kamu davasının açıldığı anlaşılmış ise de, iddia edilen suç açısından kanunda belirtilen yaptırımı nazara alındığında 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e maddesi gereğince bu suç için asli zamanaşımı süresinin 8 yıl olduğu, dosya kapsamında sanık hakkında mevcut yakalama kararının infaz edilemediği, dosyanın diğer sanıkları yönünden Mahkememiz 2015/190 Esas - 2021/57 Karar sayılı ilamı ile beraat kararı verildiği, dolayısıyla sanık yönünden iştirakin varlığından bahsedilemeyeceği, bu cümleden olmak üzere diğer sanıkların sorgusunun zamanaşımını kesmeyeceği, dosya kapsamında sanık yönünden zamanaşımını kesen son sebebin sanık hakkında tanzim olunan 18/06/2009 tarihli iddianame olduğu, dosyada zamanaşımını kesen ya da durmasına neden olan başkaca bir sebebin de bulunmadığı bu hali ile sanık hakkında yüklenen suç yönünden zamanaşımının 18/06/2017 tarihinde dolduğu anlaşılmakla sanık hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan açılan kamu davalarının 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi gereğince zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE,

2- Sanık Cengiz TOP hakkında "Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçunu işlediği iddiasıyla cezalandırılması istemiyle kamu davasının açıldığı anlaşılmış ise de, iddia edilen suç açısından kanunda belirtilen yaptırımı nazara alındığında 5237 sayılı TCK'nın 66/1-d maddesi gereğince bu suç için asli zamanaşımı süresinin 15 yıl olduğu, dosya kapsamında sanık hakkında mevcut yakalama kararının infaz edilemediği, dosyanın diğer sanıkları yönünden Mahkememiz 2015/190 Esas - 2021/57 Karar sayılı ilamı ile beraat kararı verildiği, dolayısıyla sanık yönünden iştirakin varlığından bahsedilemeyeceği, bu cümleden olmak üzere diğer sanıkların sorgusunun zamanaşımını kesmeyeceği, dosya kapsamında sanık yönünden zamanaşımını kesen son sebebin sanık hakkında tanzim olunan 18/06/2009 tarihli iddianame olduğu, dosyada zamanaşımını kesen ya da durmasına neden olan başkaca bir sebebin de bulunmadığı bu hali ile sanık hakkında yüklenen suç yönünden zamanaşımının 18/06/2024 tarihinde dolduğu anlaşılmakla sanık hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan açılan kamu davalarının 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi gereğince zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE,

3- Düşme kararı verildiğinden dosya hakkında yapılan yargılama giderlerinin CMK'nın 324 ve devamı maddeleri gereğince hazine üzerinde bırakılmasına, düşme kararı verildiğinden vekalet ücretine yasal olanak bulunmadığına,

4- Sanık hakkında düşme kararı verilmiş olmakla hakkında çıkarılan yakalama emrinin KALDIRILMASINA,

Dair; 5271 sayılı CMK'nın 273.maddesi gereğince Mahkememiz gerekçeli kararının tebliği tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye dilekçe vermek veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanı zapta geçirtmek suretiyle ya da cezaevi vasıtasıyla Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere (kanun yoluna başvurulmadığı takdirde karar kesinleşecektir), C. Savcısının huzurunda isteme uygun olarak, katılanın yasal mirasçılarının ve sanığın yokluğunda oybirliği ile karar verildiği,

Mahkememiz gerekçeli kararının sanık Cengiz TOP ile katılan Ali Fuat KOCA mirasçısı müşteki Numan KOCA'ya, bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ olunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince Katılan Ali Fuat KOCA mirasçısı Numan KOCA ( Ali Fuat ve Fütühat Neriman oğlu, 01/06/1969 İstanbul Doğumlu)’nın ve sanık Cengiz TOP (Salih ve Gülbiye oğlu, 24/11/1972 Babaeski doğumlu)'un yokluğunda verilen gerekçeli kararının tüm yurtta yayın yapan ulusal gazete ve genel internet haber sitesinde yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 10/10/2025

