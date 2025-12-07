DAVA DİLEKÇESİ

Davacı: Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, Mersis: 04810058590009090 Vekili: Av. Mustafa SARIBAŞ

Davalılar: Ali Özcaner, Ayşe Dinçer, Mehmet Kulaoğlu, Mustafa Deniz, Merve Bulaşma,Behiye Kopan,Safiye Çalışır,Saadet Yağmurlu

Dahili davalılar: Mustafa Yagmur ( 15746617658), Kenan Yagmur (15743617712), İrfan Yagmur ( 15740617876), Fatma Yagmur ( 15671620198), Mert Yagmur( 15665620326),Alperen Yagmur (41530758788), Egemen Yagmur( 58405196514), İzzettin Çalışır( 25507280526), Fikret Çalışır( 25504280680),Atilla Çalışır( 25501280744), Hatice Bayram ( 28213190332), Harun Şimşek( 11543544524), Hülya Karav ( 11546544460), Bülent Şimşek (18046272336)

Konu:Müvekkil bankanın alacaklısı olduğu Edremit İcra Müd.'nün 2022/1870 E, ve Edremit İcra Müd.'nün 2022/2151 E. icra takiplerinde borçlu Ali Özcaner adına kayıtlı ve diğer hissedar ile birlikte elbirliği mülkiyeti hükümlerine göre malik olduğu Kırkağaç İlçesi, Tevfikiye Mah. 754 ada, 6 parsel, Kırkağaç İlçesi, Tevfikiye Mah., 754 ada, 8 parsel, Kırkağaç İlçesi, Tevfikiye Mah. 755 ada, 6 parsel, Kırkağaç İlçesi, Tevfikiye Mah, 755 ada, 9 parsel veKırkağaç İlçesi, Tevfikiye Mah, 755 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi, yargılama gideri ve vekalet ücretinin pay oranında taraflardan alınmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. 07/05/2024

TENSİP ZAPTI

T.C.

KIRKAĞAÇ

SULH HUKUK MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO: 2024/273 E

HAKİM: Aybüke Kara Topaloğlu 220133

KATİP: İsminur Küçük 308458

Davacı: Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi - Vekili : Av. Mustafa Sarıbaş - [16005-00484-39303] Uets

Davalılar: Ali Özcaner-20729451594 , Ayşe Dinçer-(40681786886) , Behiye Kopan-(4667558676),

Mehmet Kulaoğlu-(43045698986), Merve Bulaşma-(43021699778), Mustafa Deniz(54415328822 , Saadet Yağmur(15749617594),( Safiye Çalışır (25510280452 )

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)

DAVA TARİHİ: 07/05/2024

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- Davalılara çıkan tebligat evrakına, dava dilekçesi ve tensip zaptının eklenmesine, tebligat zarfı üzerine HMK'nın 317/(2) maddesi gereği dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nın 129'uncu maddesindeki unsurları içerir formatta dilekçe ile veya HMK'nın 317/(4)'üncü maddesi uyarınca Yönetmelik'de belirlenecek formun doldurulması suretiyle; davaya cevaplarını, usûlü itirazlarını ve delillerini HMK 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkemeye ibraz edebileceğinin yazılmasına,

2- Davalıların, HMK m.317/(2) gereğince iki haftalık kesin sürede cevap ve usûlî itirazlarını ileri sürmezse, HMK m.128 uyarınca davacıların dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş ve HMK m.131 gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağına; HMK m.319 uyarınca, savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle başlayacağına ayrıca, HMK m.317/(3) uyarınca, tarafların cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi veremeyeceklerine,

3- Davalıların, HMK m.318/(1) uyarınca, cevap dilekçesinde tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan delillerini dilekçesine eklemek ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunda olduğunun şerh düşülmesine,

4- Dava ve cevap dilekçelerinin karşılıklı teatisinden ve müzekkere cevaplarının intikalinden sonra; HMK m.320 gereğince ön inceleme icrasına,

5- HMK m.114'deki dava şartları, HMK m.116'daki ilk itirazlar, BK m.125 vd. hak düşürücü ve zamanaşımı yönünden, HMK m.138 ve m.320/(1) uyarınca dosya üzerinden ön incelemenin yapılmasına; dosya üzerinden karar verilemeyen hâllerde ön inceleme ve tahkikatın, HMK m.320/(2) gereğince duruşmalı olarak yapılmasına,

6-Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verilmesi halinde bu hususun HMK m.144 ve 147 maddeleri uyarınca, taraflara tebliğine; tebligat zarfı üzerine, HMK m.147/(2)'deki diğer hususlar yanında, duruşma gün ve saatinde tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği hususunun ihtar edilmesine,

7- Ön inceleme duruşmasında tarafların dinleneceği, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların iddia ve savunmaları çerçevesinde, tek tek tespit edileceği, tarafların HMK m.311 uyarınca sulhe teşvik edileceği ve sulh olunmazsa anlaşma sağlanmayan hususların tutanağa yazılarak, HMK m.320/2 gereğince, tahkikatın bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütüleceğine,

Dair , duruşmanın 18/02/2026 günü saat 09:00 bırakılmasına karar verildi.05/11/2025

