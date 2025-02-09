KIRIKKALE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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Örnek No:55*

T.C.

KIRIKKALE

İCRA DAİRESİ

2024/415 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/415 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, HACIBEY Mevkii, 842 Ada, 13 Parsel, 24 Nolu B.B.

Adresi : Bayraktepe Mah. Şehit Nafi Erdal Sokak, No:6/24 Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 127 m2

Arsa Payı : 54/2008

İmar Durumu : İnşaat tarzı Konut parseli, ayrık nizam, Emsal: 2,10 , Yençok: 45,50 ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 10m olarak belirlenmiştir.

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Kıymeti : 3.622.587,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:29

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, HACIBEY Mevkii, 842 Ada, 13 Parsel, 32 Nolu B.B.

Adresi : Bayraktepe Mah. Şehit Nafi Erdal Sokak,No: 6B/32 Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 1. Bodrum 280 m2, 2. Bodrum 156 m2,

Arsa Payı : 127/2008

İmar Durumu : İnşaat tarzı Konut parseli, ayrık nizam, Emsal: 2,10 , Yençok: 45,50 ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 10m olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 11.436.447,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 11:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 11:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02169683