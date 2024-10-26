KIRIKKALE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.KIRIKKALEİCRA DAİRESİ

2024/7239 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7239 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, KURTULUŞ 1.KISIM Mahalle/Köy, 540 Ada, 17 Parsel, 17 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Gürler Mahallesi 677 Sokak No:1/A Zümrüt Apartmanı Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 874,72 m2

Arsa Payı : 21688/349688

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 katlı yapı alanındadır. Yapı Yüksekliği 12,50, Konut alanında kalmakta T.A.K.S 0,40 K.A.K.S 1.60 ön bahçe mesafesinin 5 metre yan ve arka bahçe mesafeleri 3 metredir.

Kıymeti : 1.644.800,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:56

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, KENANOBASI Mahalle/Köy, 135 Ada, 1 Parsel Tarla

Adresi : Kenanobası Köyü 135 Ada 1 Parsel Balışeyh / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 9.307,01 m2

İmar Durumu :Yok ,Tarım arazisidir.

Kıymeti : 332.818,68 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 11:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:16

#ilangovtr Basın no ILN02111645