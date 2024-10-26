KIRIKKALE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.KIRIKKALEİCRA DAİRESİ
2024/7239 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7239 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, KURTULUŞ 1.KISIM Mahalle/Köy, 540 Ada, 17 Parsel, 17 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Gürler Mahallesi 677 Sokak No:1/A Zümrüt Apartmanı Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 874,72 m2
Arsa Payı : 21688/349688
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 katlı yapı alanındadır. Yapı Yüksekliği 12,50, Konut alanında kalmakta T.A.K.S 0,40 K.A.K.S 1.60 ön bahçe mesafesinin 5 metre yan ve arka bahçe mesafeleri 3 metredir.
Kıymeti : 1.644.800,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:56
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:56
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:56
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, KENANOBASI Mahalle/Köy, 135 Ada, 1 Parsel Tarla
Adresi : Kenanobası Köyü 135 Ada 1 Parsel Balışeyh / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 9.307,01 m2
İmar Durumu :Yok ,Tarım arazisidir.
Kıymeti : 332.818,68 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 11:16
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 11:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:16
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:16
#ilangovtr Basın no ILN02111645