KIRIKKALE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KIRIKKALE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/52 Esas

Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Koçubaba Mah/Köy nüfusuna kayıtlı bulunan Hamdullah ve Fatma'dan olma 1918 doğumlu 14657276626 T.C kimlik numaralı ELMAS ULUSOY'un sağ ya da ölü olup olmadığı, ölü ise nerede, hangi tarihte öldüğü, sağ ise yaşadığı yer ve adresi hakkında bilgi ve malumatı olanların bu ilanın yayını tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sahip oldukları bilgi ve malumatlarını, Kırıkkale 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/52 Esas sayılı dosyasına bildirmesi, aksi halde ELMAS ULUSOY hakkında gaiplik kararı verileceği hususu 4721 sayılı TMK'nın 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02175003