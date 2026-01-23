KIRIKKALE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KIRIKKALE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/3 Tereke

Mahkememizin 2026/3 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan Terekenin Resmi Tasfiyesi davası kapsamında 11/10/2025 tarihinde vefat eden Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Yenidoğan mah/köy, 18 cilt, 45 hane'de nüfusa kayıtlı Necati ve Şükriye'den olma, 24/01/1967 Kırıkkale doğumlu, 41098396774 T.C kimlik nolu, Müteveffa Ali DİVARCI'nın yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir. Bu itibarla TMK.'nun 620, 621, ve 634. Maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların ( kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı, tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

