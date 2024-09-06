KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KIRIKKALE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan TEİAŞ Genel Müd. arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların TEİAŞ Genel Müd. adına Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Vakıflar Bankası şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazlarla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur.

ESAS NO İL İLÇE KÖY/MAH. ADA PARSEL 2024/495 KIRIKKALE YAHŞİHAN MAHMUTLARŞARKLISI 155 3 2024/496 KIRIKKALE YAHŞİHAN MAHMUTLARŞARKLISI 155 8 ve 9 2024/497 KIRIKKALE YAHŞİHAN MAHMUTLARŞARKLISI 156 2 2024/498 KIRIKKALE YAHŞİHAN MAHMUTLARŞARKLISI 158 1

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