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KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 00:00

 

T.C.
KIRIKKALE
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan TEİAŞ Genel Müd. arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların TEİAŞ Genel Müd. adına Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Vakıflar Bankası şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazlarla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur. 

ESAS NOİL İLÇEKÖY/MAH.ADAPARSEL
2024/495KIRIKKALEYAHŞİHANMAHMUTLARŞARKLISI1553
2024/496KIRIKKALEYAHŞİHANMAHMUTLARŞARKLISI1558 ve 9
2024/497KIRIKKALEYAHŞİHANMAHMUTLARŞARKLISI1562
2024/498KIRIKKALEYAHŞİHANMAHMUTLARŞARKLISI1581

#ilangovtr Basın no ILN02085085