KIRIKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/2 Tereke (Tasfiye)

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN

İİK'NUN 182. MADDESİNE GÖRE KALDIRILMASI İLANI

MAHKEMESİ: Kırıkkale 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/10/2023 tarih ve 2022/18 tereke, 2023/34 karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin kararı.

MİRAS BIRAKAN:HALİS BAYRAM-TC.KimlikNo:29279513288-Enver Paşa Mah. Enver Paşa Küme Evlerı No:89 Kılıçlar Beldesı Kırıkkale

Yukarıda yazılı karar ile miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve karar memurluğumuzun yukarıdaki sırasına kaydedilmiş ve tasfiye işlemlerine başlanılmıştır.

Tasfiye Memurluğunca miras bırakanın tüm malvarlığı tespit edilerek yeteri kadarı paraya çevrilmiş ve alacaklılara faiziyle birlikte alacakları ödenmiş olup alacağını almayan alacaklı kalmamıştır.

Miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi Kırıkkale 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/01/2025 tarih, 2022/18 tereke, 2023/34karar sayılı ek kararı ile İİK'nun 182. Maddesi gereğince kaldırılmasına karar verilmiştir.

İİK'nun 166. ve 182'nci maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02184417