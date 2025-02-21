T.C.

KIRIKKALE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/273 Esas

KARAR NO : 2024/680

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2022/363 Esas

KARAR NO : 2023/64

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 3 Yıl 9 Ay, İş yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamayan ve gıyabi hükmün tebliği mümkün olmayan sanık Mustafa ve Cennet oğlu,04/04/1974 doğumlu, Yozgat ili Çekerek İlçesi Kalederesi Köyü nüfusuna kayıtlı AZMİ IŞIK hakkındaki hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kararın ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya hakime onaylatmak şartı ile zabıt katibine beyanda bulunmak, ceza infaz kurumunda bulunulması halinde ise kurum müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmek veyahut cezaevi katibine yapılan sözlü istinaf başvurusunun cezaevi müdürlüğü aracılığıyla mahkememize gönderilmesi suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edebileceğiniz, istinaf etmediğiniz taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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