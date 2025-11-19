×
KIRIKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 00:00

(2025/106 ESAS )

Sayın RIFAT EKŞİ, CEVAT EKŞİ, MUZAFFER EKŞİ

Mahkememizin 2025/106 esas sayılı dava dosyasında davacı KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasında, tüm çabalara rağmen tarafınıza bilirkişi raporlarının tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;
Davacı KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Davalı Rıfat EKŞİ (Muzaffer Oğlu), Cevat EKŞİ (Muzaffer Oğlu), Muzaffer EKŞİ (Ömer Oğlu) aleyhine Kırıkkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/106 Esas sayılı dava dosyasında açılan Tapu İptali ve Tescil davasında:" Bilirkişi raporlarının HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. " 17/11/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02337663