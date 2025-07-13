KIRIKHAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KIRIKHAN DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İNFAZ İŞİ

08.07.2025



Sayı :E- 2025/192 DS

Konu : Çağrı Yazısı

ALİ CAN GÖKTEPE

BOSNA HERSEK

Hakkınızda .Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/419 sayıl sayılı kararıyla TCK' nun 221/5 maddesi uyarınca "1 YIL ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE " tabi tutulmasına şeklinde karar verilmiştir.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 96’ncı maddesi gereğince; hakkınızda hükmedilen mahkeme kararının yerine getirilmesi için Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi kapsamında bu çağrının size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde aşağıda açık adresi verilen müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde Müdürlüğümüze başvurmamanız halinde durumunuz ilgili İnfaz Hakimliğine/Mahmemenize veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği hususu;

Kararın infazına başlanabilmesi için bu çağrının size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde Müdürlüğümüze müracaat etmeniz hususu ihtar olunur.

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