KIRIKHAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KIRIKHAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :

Mahkememizin 2024/196 Esas sayılı dosyasında Hatay ili, Kırıkhan İlçesi, Karataş Mah., 0 ada, 5115 parsel

Mahkememizin 2024/198 Esas sayılı dosyasında Hatay ili, Kırıkhan İlçesi, Karataş Mah., 0 ada, 5113 parsel

Mahkememizin 2024/199 Esas sayılı dosyasında Hatay ili, Kırıkhan İlçesi, Karataş Mah., 0 ada, 5117 parsel

Mahkememizin 2024/206 Esas sayılı dosyasında Hatay ili, Kırıkhan İlçesi, Karataş Mah., 0 ada, 5123 parsel

Mahkememizin 2024/208 Esas sayılı dosyasında Hatay ili, Kırıkhan İlçesi, Karataş Mah., 0 ada, 5121 parsel

Mahkememizin 2024/209 Esas sayılı dosyasında Hatay ili, Kırıkhan İlçesi, Karataş Mah., 0 ada, 5119 parsel

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda Esas numaralı yazılı dosyalarında dava açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02135162