KINIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 00:00

T.C.
KINIK
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya Numarası : 2025/226

2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE İLANDIR

Aşağıda İli, İlçesi, Mahallesi, Maliki, Ada ve Parsel numarası belirtilen taşınmaz hakkında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.
4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davanın duruşması 01/04/2026 günü, saat 14:20'de Kınık Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, ilgililerin Mahkememize başvurabileceği,
Kamulaştırma işlemine karşı; tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltebilecekleri, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma Bedelinin Ziraat Bankası Kınık Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR.
İLİ: İZMİR - İLÇESİ: KINIK

ESAS NODAVALILARMAHALLE -
ADA - PARSEL		MÜLKİYET VE İRTİFAK ALANI
VASIF: TARLA
2025/226Rahmi GeçkinÖrtülü 306 Ada
1 Parsel		İrtifak: 780,49 m²

#ilangovtr Basın no ILN02389933