×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

KINIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KINIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 00:00

T.C.
KINIK
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya Numaraları : 2025/217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-247-252-253-254 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE İLANDIR

Aşağıda İli, İlçesi, Mahallesi, Maliki, Ada ve Parsel numarası belirtilen taşınmazlar hakkında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.

4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davaların duruşmaları 02/09/2025 günü, saat 09:00'da Kınık Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, ilgililerin Mahkememize başvurabileceği,
Kamulaştırma işlemine karşı; tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltebilecekleri, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma Bedelinin Ziraat Bankası Kınık Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR.

İLİ: İZMİR - İLÇESİ: KINIK

ESAS NODAVALILARMAHALLE -
ADA - PARSEL		MÜLKİYET VE İRTİFAK ALANI
VASIF: TARLA
2025/217Hasan KoçcazÖrtülü
101 Ada 6 Parsel		İrtifak: 1,380.89 m²
2025/218Hüseyin KılınçÖrtülü
101 Ada 11 Parsel		İrtifak: 259.68 m²
2025/219Bayram Ali KılınçÖrtülü
101 Ada 12 Parsel		Mülkiyet: 6,25 m²
İrtifak: 1,796.67 m²
2025/220Ahmet Çevik
Alime Çevik		Örtülü
174 Ada 26 Parsel		Mülkiyet: 6,25 m²
İrtifak: 108.87 m²
2025/221İbrahim CoşkunÖrtülü
208 Ada 58 Parsel		İrtifak: 258.11 m²
2025/222Hasan Savaş, Cevdet Savaş
Ahmet Savaş		Örtülü
208 Ada 20 Parsel		İrtifak: 648.48 m²
2025/223Hüseyin Ali KılınçÖrtülü
208 Ada 9 Parsel		İrtifak: 39.31 m²
2025/224Hüseyin Ali KılınçÖrtülü
208 Ada 12 Parsel		Mülkiyet: 6,25 m²
İrtifak: 758.99 m²
2025/225Sultan GülençÖrtülü
180 Ada 150 Parsel		İrtifak: 45.68 m²
2025/226Rahmi GeçkinÖrtülü
360 Ada 1 Parsel		İrtifak: 780.49 m²
2025/227Mehmet Emin KaraÖrtülü
300 Ada 1 Parsel		Mülkiyet: 11,05 m²
İrtifak: 2,802.89 m²
2025/228Sadi KılıçTaştepe
101 Ada 31 Parsel		İrtifak: 90.5 m²
2025/229Yaşar BulgurcuTaştepe
101 Ada 4 Parsel		Mülkiyet: 1,27 m²
İrtifak: 24.96 m²
2025/230Yeşim ÖzcanTaştepe
115 Ada 34 Parsel		İrtifak: 1.763,90 m²
2025/232Raziye Koçcaz, Ramazan Koçcaz
Fadime Uzun, Halil Koçcaz, Mehmet Koçcaz		Örtülü
101 Ada 25 Parsel		İrtifak: 148.72 m²
2025/233Raziye Koçcaz, Ramazan Koçcaz
Fadime Uzun, Halil Koçcaz, Mehmet Koçcaz		Örtülü
101 Ada 22 Parsel		Mülkiyet: 24.700,12 m²
İrtifak: 2,792.09 m²
2025/234Halil İbrahim UsluArpadere
210 Ada 4 Parsel		İrtifak: 336.76 m²
2025/235Kezban Gürle, Bayram Gürle
Adem Gürle, Mustafa Gürle		Arpadere
210 Ada 1 Parsel		Mülkiyet: 4,41 m²
İrtifak: 1,096.61 m²
2025/236Ünal Görgülü, Mehmet Görgülü
Ali Görgülü		Arpadere
236 Ada 5 Parsel		İrtifak: 2,164.18 m²
2025/237Mücahit Görgülü, Ülkü Görgülü
Nursel Görgülü, Saniye Arslan
Ertuğrul Görgülü, Musa Görgülü
Serpil Bargan, Sermin Emre		Arpadere
236 Ada 2 Parsel		İrtifak: 486.23 m²
2025/238İzzet UsluArpadere
173 Ada 2 Parsel		İrtifak: 655.21 m²
2025/239İbrahim Oflaz, Hasan Basri Oflaz
Osman Oflaz, Rahmi Oflaz		Arpadere
218 Ada 2 Parsel		İrtifak: 414.62 m²
2025/240Ayten Gürsu, Mehmet Gürsu, Binay Gürle
Kazım Gürsu, Tülay Çamlıca		Arpadere
229 Ada 10 Parsel		İrtifak: 1,480.96 m²
2025/241Süleyman Küçükangı
Müşerref Dilber		Cumalı
1042 Parsel		İrtifak: 305,99 m²
2025/242Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi		Cumalı
125 Ada 3 Parsel		Mülkiyet: 17,82 m²
İrtifak: 1031.97 m²
2025/243Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi		Cumalı
126 Ada 2 Parsel		İrtifak: 1.114,79 m²
2025/244Ali Bal, Ali Çanta, Asuman Çalışal, Ayhan Bal, Ayşe Çetinkaya, Ayşe Simav, Aytun Yaraş, Beyhan Özmen, Emine Çetinkaya, Fatih Çetinkaya, Fatma Düzenli, Gönül Baltacı, Hanife Dalkıç, Hasan Çetinkaya, Hasan Simav, Hatice Çanta, Hatice Simav, Hüseyin Çolak, İbrahim Çetinkaya, İbrahim Simav, Kadriye Çanta, Mehmet Çanta, Mehmet Çetinkaya, Mehmet Simav, Mehmet Ali Özmen, Metin Çetinkaya, Mustafa Kemal Özmen, Mücella Biçer, Nafia Özmen, Nuray Savran, Nurdan Argın, Saadet Çanta, Seyhan Özmen, Turhan Çanta, Tülay Şengül, Ufuk Çanta, Ülkü Şahpazoğlu,
Yasemin Büyükbayrak, Yıldız Ayşen Sezer, Yusuf Şener		Kocaömerli
164 Ada 1 Parsel		İrtifak: 410.26 m²
2025/245Kezban Işık, Aynur Ay, Mehmet Ali Işık, Emine Uzun, Hüseyin Işık, Muzaffer IşıkÖrtülü
208 Ada 11 Parsel		Mülkiyet: 6,25 m²
İrtifak: 248.99 m²
2025/247Bilir AltayKocaömerli
163 Ada 1 Parsel		Mülkiyet: 64,91 m²
İrtifak: 5.538,34 m²
2025/252İsmahan Koçcaz
Medine Taşkın		Örtülü
174 Ada 24 Parsel		İrtifak: 377.00 m²
2025/253Baki Güleç, Üzeyir Güleç, Cevdet Güleç
Durmuş Güleç, Zümrüt Güleç		Arpaseki
111 Ada 37 Parsel		Mülkiyet: 24,72 m²
İrtifak: 1382.06 m²
2025/254Hasan Hüseyin Arslan, Özer Arslan
Özcan Arslan, Serdar Arslan, Zeynep Aktaş
Kemal Arslan, Hürü Kurşuncu
Bayram Ali Arslan, Fatma Arslan
Mustafa Arslan, Ünal Arslan		Arpaseki
111 Ada 21 Parsel		Mülkiyet: 15,34 m²
İrtifak: 1571,01 m²

#ilangovtr Basın no ILN02274728