KINIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
KINIK
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya Numaraları : 2025/217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-247-252-253-254 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE İLANDIR
Aşağıda İli, İlçesi, Mahallesi, Maliki, Ada ve Parsel numarası belirtilen taşınmazlar hakkında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.
4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davaların duruşmaları 02/09/2025 günü, saat 09:00'da Kınık Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, ilgililerin Mahkememize başvurabileceği,
Kamulaştırma işlemine karşı; tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltebilecekleri, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma Bedelinin Ziraat Bankası Kınık Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR.
İLİ: İZMİR - İLÇESİ: KINIK
|ESAS NO
|DAVALILAR
|MAHALLE -
ADA - PARSEL
|MÜLKİYET VE İRTİFAK ALANI
VASIF: TARLA
|2025/217
|Hasan Koçcaz
|Örtülü
101 Ada 6 Parsel
|İrtifak: 1,380.89 m²
|2025/218
|Hüseyin Kılınç
|Örtülü
101 Ada 11 Parsel
|İrtifak: 259.68 m²
|2025/219
|Bayram Ali Kılınç
|Örtülü
101 Ada 12 Parsel
|Mülkiyet: 6,25 m²
İrtifak: 1,796.67 m²
|2025/220
|Ahmet Çevik
Alime Çevik
|Örtülü
174 Ada 26 Parsel
|Mülkiyet: 6,25 m²
İrtifak: 108.87 m²
|2025/221
|İbrahim Coşkun
|Örtülü
208 Ada 58 Parsel
|İrtifak: 258.11 m²
|2025/222
|Hasan Savaş, Cevdet Savaş
Ahmet Savaş
|Örtülü
208 Ada 20 Parsel
|İrtifak: 648.48 m²
|2025/223
|Hüseyin Ali Kılınç
|Örtülü
208 Ada 9 Parsel
|İrtifak: 39.31 m²
|2025/224
|Hüseyin Ali Kılınç
|Örtülü
208 Ada 12 Parsel
|Mülkiyet: 6,25 m²
İrtifak: 758.99 m²
|2025/225
|Sultan Gülenç
|Örtülü
180 Ada 150 Parsel
|İrtifak: 45.68 m²
|2025/226
|Rahmi Geçkin
|Örtülü
360 Ada 1 Parsel
|İrtifak: 780.49 m²
|2025/227
|Mehmet Emin Kara
|Örtülü
300 Ada 1 Parsel
|Mülkiyet: 11,05 m²
İrtifak: 2,802.89 m²
|2025/228
|Sadi Kılıç
|Taştepe
101 Ada 31 Parsel
|İrtifak: 90.5 m²
|2025/229
|Yaşar Bulgurcu
|Taştepe
101 Ada 4 Parsel
|Mülkiyet: 1,27 m²
İrtifak: 24.96 m²
|2025/230
|Yeşim Özcan
|Taştepe
115 Ada 34 Parsel
|İrtifak: 1.763,90 m²
|2025/232
|Raziye Koçcaz, Ramazan Koçcaz
Fadime Uzun, Halil Koçcaz, Mehmet Koçcaz
|Örtülü
101 Ada 25 Parsel
|İrtifak: 148.72 m²
|2025/233
|Raziye Koçcaz, Ramazan Koçcaz
Fadime Uzun, Halil Koçcaz, Mehmet Koçcaz
|Örtülü
101 Ada 22 Parsel
|Mülkiyet: 24.700,12 m²
İrtifak: 2,792.09 m²
|2025/234
|Halil İbrahim Uslu
|Arpadere
210 Ada 4 Parsel
|İrtifak: 336.76 m²
|2025/235
|Kezban Gürle, Bayram Gürle
Adem Gürle, Mustafa Gürle
|Arpadere
210 Ada 1 Parsel
|Mülkiyet: 4,41 m²
İrtifak: 1,096.61 m²
|2025/236
|Ünal Görgülü, Mehmet Görgülü
Ali Görgülü
|Arpadere
236 Ada 5 Parsel
|İrtifak: 2,164.18 m²
|2025/237
|Mücahit Görgülü, Ülkü Görgülü
Nursel Görgülü, Saniye Arslan
Ertuğrul Görgülü, Musa Görgülü
Serpil Bargan, Sermin Emre
|Arpadere
236 Ada 2 Parsel
|İrtifak: 486.23 m²
|2025/238
|İzzet Uslu
|Arpadere
173 Ada 2 Parsel
|İrtifak: 655.21 m²
|2025/239
|İbrahim Oflaz, Hasan Basri Oflaz
Osman Oflaz, Rahmi Oflaz
|Arpadere
218 Ada 2 Parsel
|İrtifak: 414.62 m²
|2025/240
|Ayten Gürsu, Mehmet Gürsu, Binay Gürle
Kazım Gürsu, Tülay Çamlıca
|Arpadere
229 Ada 10 Parsel
|İrtifak: 1,480.96 m²
|2025/241
|Süleyman Küçükangı
Müşerref Dilber
|Cumalı
1042 Parsel
|İrtifak: 305,99 m²
|2025/242
|Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi
|Cumalı
125 Ada 3 Parsel
|Mülkiyet: 17,82 m²
İrtifak: 1031.97 m²
|2025/243
|Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi
|Cumalı
126 Ada 2 Parsel
|İrtifak: 1.114,79 m²
|2025/244
|Ali Bal, Ali Çanta, Asuman Çalışal, Ayhan Bal, Ayşe Çetinkaya, Ayşe Simav, Aytun Yaraş, Beyhan Özmen, Emine Çetinkaya, Fatih Çetinkaya, Fatma Düzenli, Gönül Baltacı, Hanife Dalkıç, Hasan Çetinkaya, Hasan Simav, Hatice Çanta, Hatice Simav, Hüseyin Çolak, İbrahim Çetinkaya, İbrahim Simav, Kadriye Çanta, Mehmet Çanta, Mehmet Çetinkaya, Mehmet Simav, Mehmet Ali Özmen, Metin Çetinkaya, Mustafa Kemal Özmen, Mücella Biçer, Nafia Özmen, Nuray Savran, Nurdan Argın, Saadet Çanta, Seyhan Özmen, Turhan Çanta, Tülay Şengül, Ufuk Çanta, Ülkü Şahpazoğlu,
Yasemin Büyükbayrak, Yıldız Ayşen Sezer, Yusuf Şener
|Kocaömerli
164 Ada 1 Parsel
|İrtifak: 410.26 m²
|2025/245
|Kezban Işık, Aynur Ay, Mehmet Ali Işık, Emine Uzun, Hüseyin Işık, Muzaffer Işık
|Örtülü
208 Ada 11 Parsel
|Mülkiyet: 6,25 m²
İrtifak: 248.99 m²
|2025/247
|Bilir Altay
|Kocaömerli
163 Ada 1 Parsel
|Mülkiyet: 64,91 m²
İrtifak: 5.538,34 m²
|2025/252
|İsmahan Koçcaz
Medine Taşkın
|Örtülü
174 Ada 24 Parsel
|İrtifak: 377.00 m²
|2025/253
|Baki Güleç, Üzeyir Güleç, Cevdet Güleç
Durmuş Güleç, Zümrüt Güleç
|Arpaseki
111 Ada 37 Parsel
|Mülkiyet: 24,72 m²
İrtifak: 1382.06 m²
|2025/254
|Hasan Hüseyin Arslan, Özer Arslan
Özcan Arslan, Serdar Arslan, Zeynep Aktaş
Kemal Arslan, Hürü Kurşuncu
Bayram Ali Arslan, Fatma Arslan
Mustafa Arslan, Ünal Arslan
|Arpaseki
111 Ada 21 Parsel
|Mülkiyet: 15,34 m²
İrtifak: 1571,01 m²
#ilangovtr Basın no ILN02274728