KINIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KINIK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya Numaraları : 2025/217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-247-252-253-254 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE İLANDIR

Aşağıda İli, İlçesi, Mahallesi, Maliki, Ada ve Parsel numarası belirtilen taşınmazlar hakkında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.

4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davaların duruşmaları 02/09/2025 günü, saat 09:00'da Kınık Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, ilgililerin Mahkememize başvurabileceği,

Kamulaştırma işlemine karşı; tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltebilecekleri, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma Bedelinin Ziraat Bankası Kınık Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR.

İLİ: İZMİR - İLÇESİ: KINIK

ESAS NO DAVALILAR MAHALLE -

ADA - PARSEL MÜLKİYET VE İRTİFAK ALANI

VASIF: TARLA 2025/217 Hasan Koçcaz Örtülü

101 Ada 6 Parsel İrtifak: 1,380.89 m² 2025/218 Hüseyin Kılınç Örtülü

101 Ada 11 Parsel İrtifak: 259.68 m² 2025/219 Bayram Ali Kılınç Örtülü

101 Ada 12 Parsel Mülkiyet: 6,25 m²

İrtifak: 1,796.67 m² 2025/220 Ahmet Çevik

Alime Çevik Örtülü

174 Ada 26 Parsel Mülkiyet: 6,25 m²

İrtifak: 108.87 m² 2025/221 İbrahim Coşkun Örtülü

208 Ada 58 Parsel İrtifak: 258.11 m² 2025/222 Hasan Savaş, Cevdet Savaş

Ahmet Savaş Örtülü

208 Ada 20 Parsel İrtifak: 648.48 m² 2025/223 Hüseyin Ali Kılınç Örtülü

208 Ada 9 Parsel İrtifak: 39.31 m² 2025/224 Hüseyin Ali Kılınç Örtülü

208 Ada 12 Parsel Mülkiyet: 6,25 m²

İrtifak: 758.99 m² 2025/225 Sultan Gülenç Örtülü

180 Ada 150 Parsel İrtifak: 45.68 m² 2025/226 Rahmi Geçkin Örtülü

360 Ada 1 Parsel İrtifak: 780.49 m² 2025/227 Mehmet Emin Kara Örtülü

300 Ada 1 Parsel Mülkiyet: 11,05 m²

İrtifak: 2,802.89 m² 2025/228 Sadi Kılıç Taştepe

101 Ada 31 Parsel İrtifak: 90.5 m² 2025/229 Yaşar Bulgurcu Taştepe

101 Ada 4 Parsel Mülkiyet: 1,27 m²

İrtifak: 24.96 m² 2025/230 Yeşim Özcan Taştepe

115 Ada 34 Parsel İrtifak: 1.763,90 m² 2025/232 Raziye Koçcaz, Ramazan Koçcaz

Fadime Uzun, Halil Koçcaz, Mehmet Koçcaz Örtülü

101 Ada 25 Parsel İrtifak: 148.72 m² 2025/233 Raziye Koçcaz, Ramazan Koçcaz

Fadime Uzun, Halil Koçcaz, Mehmet Koçcaz Örtülü

101 Ada 22 Parsel Mülkiyet: 24.700,12 m²

İrtifak: 2,792.09 m² 2025/234 Halil İbrahim Uslu Arpadere

210 Ada 4 Parsel İrtifak: 336.76 m² 2025/235 Kezban Gürle, Bayram Gürle

Adem Gürle, Mustafa Gürle Arpadere

210 Ada 1 Parsel Mülkiyet: 4,41 m²

İrtifak: 1,096.61 m² 2025/236 Ünal Görgülü, Mehmet Görgülü

Ali Görgülü Arpadere

236 Ada 5 Parsel İrtifak: 2,164.18 m² 2025/237 Mücahit Görgülü, Ülkü Görgülü

Nursel Görgülü, Saniye Arslan

Ertuğrul Görgülü, Musa Görgülü

Serpil Bargan, Sermin Emre Arpadere

236 Ada 2 Parsel İrtifak: 486.23 m² 2025/238 İzzet Uslu Arpadere

173 Ada 2 Parsel İrtifak: 655.21 m² 2025/239 İbrahim Oflaz, Hasan Basri Oflaz

Osman Oflaz, Rahmi Oflaz Arpadere

218 Ada 2 Parsel İrtifak: 414.62 m² 2025/240 Ayten Gürsu, Mehmet Gürsu, Binay Gürle

Kazım Gürsu, Tülay Çamlıca Arpadere

229 Ada 10 Parsel İrtifak: 1,480.96 m² 2025/241 Süleyman Küçükangı

Müşerref Dilber Cumalı

1042 Parsel İrtifak: 305,99 m² 2025/242 Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret

Anonim Şirketi Cumalı

125 Ada 3 Parsel Mülkiyet: 17,82 m²

İrtifak: 1031.97 m² 2025/243 Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret

Anonim Şirketi Cumalı

126 Ada 2 Parsel İrtifak: 1.114,79 m² 2025/244 Ali Bal, Ali Çanta, Asuman Çalışal, Ayhan Bal, Ayşe Çetinkaya, Ayşe Simav, Aytun Yaraş, Beyhan Özmen, Emine Çetinkaya, Fatih Çetinkaya, Fatma Düzenli, Gönül Baltacı, Hanife Dalkıç, Hasan Çetinkaya, Hasan Simav, Hatice Çanta, Hatice Simav, Hüseyin Çolak, İbrahim Çetinkaya, İbrahim Simav, Kadriye Çanta, Mehmet Çanta, Mehmet Çetinkaya, Mehmet Simav, Mehmet Ali Özmen, Metin Çetinkaya, Mustafa Kemal Özmen, Mücella Biçer, Nafia Özmen, Nuray Savran, Nurdan Argın, Saadet Çanta, Seyhan Özmen, Turhan Çanta, Tülay Şengül, Ufuk Çanta, Ülkü Şahpazoğlu,

Yasemin Büyükbayrak, Yıldız Ayşen Sezer, Yusuf Şener Kocaömerli

164 Ada 1 Parsel İrtifak: 410.26 m² 2025/245 Kezban Işık, Aynur Ay, Mehmet Ali Işık, Emine Uzun, Hüseyin Işık, Muzaffer Işık Örtülü

208 Ada 11 Parsel Mülkiyet: 6,25 m²

İrtifak: 248.99 m² 2025/247 Bilir Altay Kocaömerli

163 Ada 1 Parsel Mülkiyet: 64,91 m²

İrtifak: 5.538,34 m² 2025/252 İsmahan Koçcaz

Medine Taşkın Örtülü

174 Ada 24 Parsel İrtifak: 377.00 m² 2025/253 Baki Güleç, Üzeyir Güleç, Cevdet Güleç

Durmuş Güleç, Zümrüt Güleç Arpaseki

111 Ada 37 Parsel Mülkiyet: 24,72 m²

İrtifak: 1382.06 m² 2025/254 Hasan Hüseyin Arslan, Özer Arslan

Özcan Arslan, Serdar Arslan, Zeynep Aktaş

Kemal Arslan, Hürü Kurşuncu

Bayram Ali Arslan, Fatma Arslan

Mustafa Arslan, Ünal Arslan Arpaseki

111 Ada 21 Parsel Mülkiyet: 15,34 m²

İrtifak: 1571,01 m²

