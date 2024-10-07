KİLİS AİLE MAHKEMESİ

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T.C. KİLİS 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/462 Esas

DAVALI : EHLEM SALİH Ekrem Çetin Mah. Anafartalar Cad. No:72 Merkez Kilis Kilis Merkez/ KİLİS



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun Davalı EHLEM SALİH'e T.K. 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup, cevap vermeniz, bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02100628