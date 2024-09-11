KİLİS 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KİLİS

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/233 Esas

İLAN

Kilis 3.Asliye Ceza Mahkemesinin .19/07/2024 Tarih ve 2024/233 Esas, 2024/605 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1- Muhammed ve Emine oğlu, 01/01/1982 HALEP doğumlu, MUSTAFA AZEZİ hakkında; "Basit Yaralama" Suçundan sonuç olarak 3.360,00 TL Adli Para Cezası verildiği verilen cezanın 5271 Sayılı CMK'nın 231. Maddesinin 5.fıkrası uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle istinaf incelemesi için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği tebliğ olunur.06/09/2024

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