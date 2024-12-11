KİLİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KİLİS

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : E.77749344-2024/138-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 17.07.2024 tarih ve 2024/138 Esas, 2024/959 karar sayılı gerekçeli kararı ile; 1-Mahmud ve Fattum oğlu, 14/01/1963 HALEP doğumlu sanık ABDULKERİM ELABDO hakkında; Eşe karşı kasten yaralama suçundan; Sanığın daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin tatbikine engel sabıkası bulunmaması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması, mağdurun giderilmemiş maddi zararının bulunmaması nedeniyle 5271 sayılı CMK’nın 231/5. maddesi gereği sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulandığından sanığın 5271 sayılı CMK'nın 231/8. maddesi gereği BEŞ (5) YIL SÜREYLE DENETİME TABİ TUTULMASINA, sanığın ekonomik sosyal durumu nazara alınarak hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmesine takdiren yer olmadığına,

Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün, denetim süresi sonunda ortadan kaldırılarak, davanın düşmesine karar verileceğinin, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının CMK’nın 231/10-11 maddeleri gereği sanığa İHTARINA, kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen iki hafta yasal süre içerisinde usulen İTİRAZ olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 09.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02138112