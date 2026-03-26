KİLİS 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 00:00

T.C. KİLİS 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.27894366-2025/199-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Kilis 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 11/02/2026 Tarih ve 2025/199 Esas, 2026/23 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1- Abdulrahman ve Fatim oğlu, 15/06/1989 Halep doğumlu, AMİR ELHUT hakkında;
"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan MAHKUMİYET kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanık AMİR ELHUT'a tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.
2- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ GAZETE ile GENEL ve YURT DIŞI İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02432091