T.C.

KİLİS

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/28 Esas

İ L A N

Kilis 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 24/06/2024 Tarih ve 2023/28 Esas, 2024/197 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;



1- Mustafa ve Ayşe Oğlu, 07/09/1982 Yeşilçiftlik Doğumlu, OSMAN UĞURLU hakkında;

"Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık" Suçundan yapılan yargılama neticesinde BERAAT kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.



2- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ve temyiz başvuru dilekçesinin MAHALLİ GAZETEDE ve YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,



3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

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