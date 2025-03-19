KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .51013331-2023/1866-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 15.01.2025 tarih ve 2023/1866 esas, 2025/25 karar sayılı gerekçeli kararı ile; Mehmet ve Emine oğlu, 18/02/1981 GAZİANTEP doğumlu sanık Ali AVCU hakkında; 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen iki hafta yasal süre içerisinde usulen İSTİNAF olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 05.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02192508