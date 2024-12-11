KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KİLİS

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .51013331-2016/458-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 06.09.2024tarih ve 2016/458 esas, 2024/845 karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1- Mohamad Ghazı ve Amına oğlu, 09/07/1969 ALEPPO doğumlu sanık MAHMOUD SHEIKH MOHAMAD hakkında;

5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan kamu davasının zamanaşımına uğraması nedeniyle DÜŞME kararı verildiği, verilen karara katılan kurum Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü Vekili tarafından İstinaf dilekçesi ile istinaf başvurusunda bulunduğu, verilen kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen iki hafta yasal süre içerisinde usulen İSTİNAF olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 09.12.2024

Yazı İşleri Müdürü 150635

E-İmzalıdır Hakim 196300

E-İmzalıdır

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