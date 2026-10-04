KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/124 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kırıkkale ili Keskin İlçesi hudutları dahilindeki Enerji Nakil Hattigüzergâhına isabet eden, maliki ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ 'NE yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/mülkiyeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Ziraat Bankası Keskin Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.14/09/2026

BULUNDUĞU YER : KESKİN/KIRIKKALE

MEVKİİ : CABATOBASI KÖYÜ

ADA NO : 157

PARSEL NO : 8

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : -

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- ARİF DEMİR-46285622780 - Mevlana Mah. 424. Sk. Anıl Apt No: 3İç Kapı No: 7 Sincan/ ANKARA

2- AYSU İLERİ-45040664256 - Yaylacık Mah. 11 Sk. Demır Apt No: 47İç Kapı No: 10 Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE

3- AYŞE ÇAKİR-46576613008 - Cabatobası Köyü Cabatobası Küme EvleriNo: 117 Keskin/ KIRIKKALE

4- FATİH DEMİR-46174626400 - Bozkurt Mah. Can Sk. No: 10İç Kapı No: 1 Keskin/ KIRIKKALE

5- HACER ÇAKIL-14810272656 - Bahçelievler Mah. 2090 Sk. No: 3İç Kapı No: 14 Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE

6- HAVA DAĞ-45361653564 - Gündoğdu Mah. Dutluk Sk. No: 9 Keskin/ KIRIKKALE

7- HÜBER DEMİR-46336621090 - Cabatobası Köyü Cabatobası Küme EvleriNo: 96 Keskin/ KIRIKKALE

8- MAVUŞ DEMİR-46363620134 - Cabatobası Köyü Cabatobası Küme EvleriNo: 96 Keskin/ KIRIKKALE

9- SEBAHAT TÜRE-62734074610 - Devlet Mah. 261 Sk. Bayrak Sıtesı Sitesi Yeşilgündoğan Apt. No: 21İç Kapı No: 26 Etimesgut/ ANKARA

10- ŞUAYİP DEMİR-46333621154 - Yükseltepe Mah. 1669 Sk. No: 30İç Kapı No: 16 Keçiören/ ANKARA

11- YUSUF DEMİR-46279622918 - Akyazı Mah. 779 Sk. No: 19İç Kapı No: 4 Altınordu/ ORDU

: ARSLAN DEMİR - 46387619374

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