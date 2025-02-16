KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/510 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan TEDAŞ arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan

Dava konusu Kırıkkale İli Keskin İlçesi Eroğlu Köyünde 113 Ada- 7 Parsel sayılı taşınmazın TEDAŞ adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır.

Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalı adına T.C Ziraat Bankası Keskin Şubesi'ne yatırılacaktır.

Dava konusu taşınmazla ilgili, yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyasına itirazı olanların mahkememize ilan tarihinden itibaren on gün içinde müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri, itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceğine karar verileceği , 2942 Sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilânen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02174344