KEŞAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. KEŞAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/283 Esas

Mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Muris Halil ve Zehra kızı 01.07.1947 İSKECE doğumlu, Konya İli, Meram İlçesi, Sahibata Mahallesi/Köyü Cilt No: 75 , Hane No: 991 BSN:26'de nüfusa kayıtlı Ziynet KILICI (TC 15752562744) mirasçılarını ve miras paylarını gösterir veraset belgesi istemli dava açılmıştır.

Murisin yasal mirasçılarının yapılan tüm aramalara rağmen isim ve tebliğe elverişli kayıt ve adresleri tespit edilemediğinden Türk Medeni Kanunun594.maddesi gereğince mirasçıları var ise son ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Mahkememize müracaat ederek mirasçı olduklarını gösterir belgelerini sunmaları ve mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri aksi takdirde mirasının tamamının Hazine intikal edeceği hususu ilan olunur. 23/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02081175