KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememize davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından açılan işbu davalar ile aşağıdaki Mahkememizin esas numarası, ada ve parsel numaraları yazılı taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile tesciline dair Mahkememizde dava dosyaları açılmıştır. 1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Keşan Şubesine yatırılacağı, 5- Mahkememizin tensip ara kararı gereğince duruşma günlerinin 19/09/2025 günü saat 09:30'a bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak Mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 08.07.2025

DAVA KONUSU TAŞINMAZLAR EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ

DOSYA NO

2025/ KÖY ADI ADA NO PARSEL NO KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN ALAN M² 167 GÖKÇETEPE 259 20 191,82 168 GÖKÇETEPE 259 23 234,90 169 SAZLIDERE 148 21 1079,48 170 SAZLIDERE 148 22 8972,63 171 SAZLIDERE 148 36 3447,39 172 SAZLIDERE 148 37 7052,05 173 SAZLIDERE 148 38 15236,15 174 SAZLIDERE 148 39 7899,21 175 SAZLIDERE 148 40 5441,36 176 SAZLIDERE 148 46 859,64 176 SAZLIDERE 148 47 5177,74 177 SAZLIDERE 148 48 9758,80 177 SAZLIDERE 148 77 1677,55 178 SAZLIDERE 148 49 12144,80 179 SAZLIDERE 148 50 378,66 180 SAZLIDERE 148 55 6749,99 181 SAZLIDERE 148 58 20283,85 181 SAZLIDERE 148 59 28217,30 181 SAZLIDERE 148 83 4044,71 181 SAZLIDERE 153 3 1333,65 182 SAZLIDERE 148 60 3010,55 183 SAZLIDERE 148 63 16656,90 184 SAZLIDERE 148 65 2303,82 185 SAZLIDERE 148 208 24973,53 186 SAZLIDERE 153 9 659,25 186 SAZLIDERE 153 13 796,84 187 SAZLIDERE 153 12 343,05 188 SAZLIDERE 153 14 731,15 189 SAZLIDERE 153 15 507,04 190 SAZLIDERE 153 46 593,74 191 SAZLIDERE 189 1 43,34 192 SAZLIDERE 189 7 17,96 193 SAZLIDERE 189 11 158,39

#ilangovtr Basın no ILN02275748