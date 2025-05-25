KEŞAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KEŞAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/594

Davacı vekili Mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; "Müvekkil şirket tarafından davalılar GÜRSEL DANIŞMAN aleyhine Ankara 1.Genel İcra Dairesi 2023/150653 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış ve takibin kesinleşmesi neticesinde elbirliği mülkiyetinde bulunan Edirne İli/Keşan İlçesi/Yukarızaferiye Mah./ Pırnallık Köşkler Yolu Mevii/194 Ada/ 2 parselde kain/2 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın kaydına haciz şerhi işlenmiştir. Takip konusu alacağın tahsili için elbirliği mülkiyetinde olan dava konusu taşınmazın satışının hangi suretle yapılacağına ilişkin icra tetkik merciine başvurulmuş ve Ankara 3. İcra Hukuk Mahkemesi 2023/1578 E. ve 2023/1618 K. sayılı kararı ile İ.İ.K.121. maddesine göre taşınmaza yönelik ortaklığın giderilmesi davası açabilmemiz için tarafımıza yetki verilmiştir. " yetkiye istinaden mahkememizde Ortaklığın giderilmesi davası ile taşınmazların satışını talep etmiş ancak Davalı Gürsel DANIŞMAN'ın adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olması nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28. Maddesi gereğince Dava dilekçesinin davalı Gürsel DANIŞMAN'a ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesini tebliğ almış sayılacağınız hususu ile duruşmanın 10/07/2025 günü saat: 09:15'e ertelenmesine karar verilmiş belirlenen günde hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususu ilanen İHTAR VE TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02230142