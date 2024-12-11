KEŞAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. KEŞAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/54 Esas

DAVALI : NAZİYE ZENGER - 489*****840 - Silivrikapı Mah. Kuva-Yi Milliye Cad. No:7 iç kapı:7 Fatih/İSTANBUL

Davacı Mehmet Tekin tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Güncel bir adresinize ulaşılamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 11/03/2025 tarihi saat 10:20'da yapılacak duruşmaya katılmadığınız taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz İLANEN tebliğ olunur.

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