ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN



Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıda ada ve parseli, mahallesi, yüzölçümü, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen 2 (İKİ) adet taşınmaz, Kepez Belediyesi Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

İhale şartnameleri hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi’nde ücretsiz görülebilecek olup, ihaleye girmek isteyen isteklilere 10.000,00.-TL bedel karşılığında verilecektir.

MAHALLE ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİH VE SAATİ İMAR

DURUMU

Hamidiye

506/2

2.428,14 m2

ARSA

110.000.000,00.-TL (KDV Dahil)

3.300.000,00.-TL 26/02/2026

Saat:10:00 Ticaret Alanı

Emsal1.00

Hmx18,50

Hamidiye

550/6

4.012,15 m2

ARSA

200.000.000,00.-TL (KDV Dahil)

6.000.000,00.-TL 26/02/2026

Saat:10:00 Ticaret Alanı

Emsal1.00

Hmx18,50



İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 25/02/2026 tarihi saat 12:00’a kadar Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

1. İÇ ZARF

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf aşağıda istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile birlikte açık adresi ve iletişim numarası yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birinin uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

2. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

A-GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- Nüfus Cüzdan Sureti

2- Kanuni ikametgâh belgesi

B- TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeler veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

3- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklif vermeye yetkili olan kişilerin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri

4- Dernek veya vakıf ise, ihaleye katılmaya ve yetkilendirilmeye dair alınmış yönetim kurulu kararı

C- ORTAK BELGELER:

1- İç zarf

2- Vekâleten iştirak ediliyor ise vekâleten iştirak edenin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri

3- İlanda yazılı olan geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya milli bankalardan birinden alınmış süresiz teminat mektubu

4- Belediyemize borcu olmadığına dair Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi’nden alınacak borcu yoktur belgesi

5- Şartnamenin her bir sayfasının istekli tarafından imzalanarak okunup kabul edildiğini belirterek imzalanması

6- İhale Şartname bedeli olan 10.000,00-TL. tutarındaki makbuz

D-ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

1- Bu ihale için uygun olarak düzenlenmiş noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslarına göre temin edecekleri belgeler.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.



Birol ARSLAN

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI

#ilangovtr Basın no ILN02394466

