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KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 00:00

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı: Kepez Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA

c) Telefon numarası: 310 58 58-1608

d) Faks numarası: 339 00 53

e) e-mail: www.kepez-bel.gov.tr

f) İlgili personel: Selami C.YILMAZ

g) İhale yapılacak yer: Encümen Toplantı Odası

2 - İhalenin Konusu:

2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun  69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının  16/01/2025 tarih ve  4394647 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu)  27/05/2025  tarihlerinde  listede belirtilen  saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun;  birinci grup 2 adet parsel  ihalesi 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ,  İkinci  grup 5 adet parsel  İhalesi 45. Maddesi uyarınca Açıkı Teklif Usulü  ile satılacaktır.

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati: 

KEPEZ İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKUL LİSTESİDİR

İHALE TARİHİ: 27/05/2025

(Bu parsellerin satışı 36. Madde uyarınca  Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.)

(Birinci grup)

PARSEL LİSTESİ
SIRA NOMAHALLESİADA NOPARSEL NOALAN (m2)HİSSEİŞGAL DURUMUİMAR DURUMUMUHAMMEN BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT  (%3)İHALE SAATİ
1TEOMANPAŞA2501354724.00TAMDoluAyrık Şematik  Nizam   Akaryakıt ve Servis İstasyonu  E=0.10 hmax= 8.50 m212,580,000.006,377,400.0014.10
2GÖÇERLER2608371901.00TAMBoşAyrık Nizam Konut TAKS=max 0.40  E=0.80 hmax= 21.50 m31,366,500.00940,995.0014.20
 
İHALE TARİHİ: 27/05/2025
 
(Bu parsellerin satışı 45. Madde uyarınca  Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
 
(İkinci grup)
PARSEL LİSTESİ
1DEMİREL (VARSAK)289913521.00   500DoluAyrık  Nizam Konut (İBT) E=0.75 TAKS= max 0.40 hmax= 15.50 m6,000,000.00180,000.0014.30
521
2FEVZİ ÇAKMAK93732246.00TAMKısmi DoluAyrık  Nizam Konut  E=0.75  TAKS= max 0.40 hmax= 15.50 m2,952,000.0088,560.0014.40
3BARIŞ83629199.00TAMBoşİkiz Nizam Konut  KAKS=0.60 TAKS=0.30 hmax= 8.50 m2,985,000.0089,550.0014.50
4ŞELALE (VARSAK)290463575.07  15797Kısmi DoluAyrık  Nizam Konut E=0.75 TAKS= max 0.40 hmax= 15.50 m6,160,830.00184,824.9015.00
19169
5FEVZİ ÇAKMAK93586318.00
TAM		BoşAyrık  Nizam Konut E=0.75 TAKS= max 0.40 hmax= 15.50 m3,816,000.00114,480.0015.10

3 - İhaleye Katılabilme şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:

İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a - Gerçek Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu,
- Şartname alındı makbuzu.
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- İç zarf (Kapalı teklif İhalede)
- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş vekaletname örneği
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

b - Tüzel Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu.
- Şartname alındı makbuzu.
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,
- İmza sirküsü.
- İç zarf (kapalı Teklif İhalede)
- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş vekaletname örneği
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.

İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.

İhale bedelinin tamamı  ile ihale masrafları  peşin olarak tebliğ  tarihini müteakip 15 gün içerisinde ödenecektir.

5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlâk Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 2.000,00-TL karşılığında satın alabilirler.

6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) yetkilidir.

#ilangovtr Basın no ILN02213816