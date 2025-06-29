İLAN

T.C. KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/235 Esas

DAVALI : LIONINA SELENGİL

Davacı Celal SELENGİL tarafından davalı Lıonına SELENGİL aleyhine açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Verilen karar uyarınca; DavalıLıonına SELENGİL adresi meçhul olduğundan ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davacı" Davalı ile 2015 yılında evlendiklerini, 4 sene evli kaldıklarını bundan üç sene evvel kendisini terk ederek davalının ülkesine döndüğünü, davalıya ulaşamadığını, terk nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini" talep ve dava ettiğinden, davalının Ön İnceleme duruşma günü olan 25/09/2025 günü saat:10.20'da duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde HMK.nun 231/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, ön inceleme tensip zaptı, tensip zaptı, duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02249677