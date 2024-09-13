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KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 00:00

 

İLAN

KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2021/34 Esas
KARAR NO : 2024/170 Karar

Mahkememizin 27.06.2024 tarihli kararı ile;

HÜKÜM :

1- Davanın KABULÜ ile, İstanbul ili Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi/Köyü, Cilt No:30, Hane No:1130, BSN43:'te nüfusa kayıtlı, 24263077258 T.C. kimlik numaralı, Rıdvan ve Cemina oğlu 18/09/1971 Frankfurt doğumlu, davacı Metin ÖZTÜRKOĞLU ile Alman uyruklu 4123658139 Alman vatandaşlık numaralı Carola HABERKON'un TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA...

İş bu kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, Davalı Carola HABERKON'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.04/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02088919