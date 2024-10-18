KEMER 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/415 Esas

DAVALILAR: HANIM ŞEKEROĞLU Bostancı Mah. Emin Alipaşa Cad. No:89 İç Kapı No:8 Kemer/Antalya/ ANTALYA



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreste davalıya ulaşılamadığı. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu. Bilirkişi raporunun yayım tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere dahiliğ davalı HANIM ŞEKEROĞLU'na (TC: 439.....702) ilanen tebliğ olunur.

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