×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

KEMER 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KEMER 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 00:00

İLAN

T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/415 Esas
DAVALILAR: HANIM ŞEKEROĞLU Bostancı Mah. Emin Alipaşa Cad. No:89 İç Kapı No:8 Kemer/Antalya/ ANTALYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreste davalıya ulaşılamadığı. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu. Bilirkişi raporunun yayım tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere dahiliğ davalı HANIM ŞEKEROĞLU'na (TC: 439.....702) ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02106368