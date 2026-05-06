KEMALPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR DEFTERDARLIĞI

KEMALPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1-) Satışa çıkarılan gayrimenkulün adresi: YAZGAN ŞARAPÇILIK SAN.TİC.A.Ş. Hasan Tahsin V.D.-944 002 3072

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi Ulucak Mustafa Kemal Mahallesi Gerişardı Mevkii 974 Ada 41 Parsel

2-) Satışa konu gayrimenkulün özellikleri; Taşınmaz Kemalpaşa Tapu Sicil Müdürlüğünde, İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mah.Gerişardı Mevkii 974 Ada, 41 parselde kayıtlı tarla vasfında olup, yüz ölçümü 2.206,59 m2’dir. Taşınmaz ilçe merkezinin 7.200 km kuzeybatısında, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi yerleşim yeri merkezinin 950mt güneybatısında, Kemalpaşa-İzmir Çevre yolunun kuzeyinde ara parsel konumludur. Taşınmaza özel araçla rahatlıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Yakın çevrede tarımsal amaçlı kullanılan tarlalar ve bağlar, mahalle merkezinde konut alanları güneyinde ise Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bölge,Kemalpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

3-) Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değeri : Gayrimenkul satış komisyonunca biçilen rayiç değeri 23.000.000,00 TL’ (yirmi üç milyon türk lirası)dir.

4-) Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı: Açık artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün rayiç değerinin %7,5'i nispetinde olan 1.725.000,00 TL( bir milyon yedi yüz yirmi beş bin türk lirası) tutarında geçici teminat alınacak olup teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10'uncu maddesinin 1 ila 4'üncü bentlerinde yazılı a-) Para, b-) Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri c-) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), d-) Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) teminat olarak kabul edilecektir.

5-) Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat: Gayrimenkulün satış işlemi "İzmir Defterdarlığı Konak Mah. Cumhuriyet Bulvarı. No:7 Kat:7 Konak/İZMİR" adresinde 18/06/2026 tarihinde, saat: 10.30’da Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından açık artırma yoluyla yapılacaktır.

6-)Gayrimenkulün Satış Şartnamesinin nereden alınabileceği veya nerede görülebileceği: Gayrimenkul Satış Şartnamesi Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden alınabileceği gibi vergi dairesinin ilan panosunda da görülebilir.



7-) Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği: İştirakçilerin teminatlarını 18/06/2026 tarihinde, saat: 10.30’a kadar, İzmir Defterdarlığı veznesine yatırarak vezne alındısını satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edileceği, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklerin teminattan mahsup edileceği, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedileceği,

8-) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün sonra 25/06/2026 tarihinde, saat: 10.30’da yine aynı adreste yapılacaktır.

9-) Satış Komisyonu, ihale yapıp yapmamak hususunda serbesttir. Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bilgi almak isteyenler Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

10-) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02456827