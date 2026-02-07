KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C.

KEMALPAŞA

İCRA DAİRESİ

2025/1819 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1819 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 12.750.000,00 1 Taşıt 06tgb46 Plakalı , 2021 Model , MERCEDES-BENZ Marka , S 400 D 4 MATIC Tipli , 65692980183132 Motor No ...

06tgb46 Plakalı , 2021 Model , MERCEDES-BENZ Marka , S 400 D 4 MATIC Tipli , 65692980183132 Motor No'lu , W1K2231331A060708 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Siyah , 06 TGB 46 plaka sayılı aracın incelemesinde, 2021 model, MERCEDES-BENZ Marka, S 400 D 4 MATIC (330 HP) 65692980183132 motor ve W1K2231331A060708 Şase numaralı, Dizel Yakıtlı, 2925CC silindir hacimli, 243 kW(330HP) motor gücünde, Otomatik Vitesli, Siyah renkli, 5 koltuklu, Yolcu Nakli amaçlı Hususi Sedan OTOMOBİL olduğu ve aracın şasi numarası kontrolünde tescil kayıtlarında belirtilen araç olduğu anlaşılmıştır. Aracın anahtar ruhsatı mevcuttur. Aracın, gövde, motor ve motor aksamları, yakıt sistemi, yürüyüş aksamları ve elektrik donanımı üzerindedir. Genel durumu iyi, mevcut durumda kazasız ve hasarsız durumdadır. Aracın kilometre göstergesi 211.045 km. okunmuştur. Aracın motoru ve motor aksamları, yakıt sistemi, ateşleme donanımı, soğutma sistemi ve yürüyüş aksamları üzerindedir. Araç kozmetik olarak temizdir.Aracın kaportası da ve boyasında yapılan incelemede; gözle görülen herhangi bir belirgin kusur ve hasar görülmemiştir. Kozmetik olarak temizdir. Kullanımdan kaynaklı hafif boya çizikleri mevcuttur. Araç tavanında ön ve arka kısımda olmak üzere çift sunroof mevcuttur. Aracın tekerlekleri üzerinde ve alaşımlı jantlıdır. Lastikleri %80 kullanılabilir durumdadır. Aydınlatma farları ile park ve sinyal lambaları üzerinde, hasarsız ve temizdir. Aracın yan aynaları, silecekleri üzerinde ve temizdir. Araç gösterge panelinde eksiklik görülmemiştir. Aracın iç döşemesi, ön döşü, kauçuk ve plastik aksamlar, döşemesi, koltukları üzerinde ve temizdir.İç döşemesi krem renkli deri kaplamadır. Araçta klima, airbag, ses ve görüntü sistemi mevcuttur. Gösterge panelinde bunlara ait herhangi bir arıza ve uyarı kodu görülmedi. Aracın ön ve arka kısımda koltuk arkalarında LCD ekranları vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 11:50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:50

(İİK m.114/4)

