KEMALPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KEMALPAŞA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANI

DOSYA NO: 2024/335 Esas

Davacı Emel Elma ile Davalı Maliye Hazinesi, Orman Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa Belediye Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

İzmir ili, Kemalpaşa İlçesi, Kamberler Mahallesi, 106 ada 101 parselin doğusunda yer alan ve mahkememizin iş bu dosyasından alınan 09/04/2025 havale tarihli bilirkişi raporu ekindeki krokide A harfi ile gösterilen 598.,79 m² yüz ölçümündeki taşınmazı, davacı Emel Elma'nın nizasız ve fasılasız 20 yılı aşkın süredir malik sıfatı ile zilyet olarak elde tuttuğu, malik sıfatı ile zilyet olduğu, uzun yıllardır ekip biçerek verimli tarım arazisi haline getirdiği, taşınmazı imar ve ihya ettiği iddiası ile taşınmazın davacı Emel Elma adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.29/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02240605