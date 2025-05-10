KEMALPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KEMALPAŞA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANI

DOSYA NO: 2024/403 Esas

Davacı Ömer Şenaras ile Davalı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kemalpaşa Belediye Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davaya konu yer İzmir ili, Kemalpaşa İlçesi, Kızılüzüm Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 145 ada 12parsel sayılı taşınmaza bitişik ve mahkememizce alınan 04/04/2025 düzenleme tarihli bilirkişi raporu ekindeki krokide A ve B harfi ile gösterilen 979,61 m² yüz ölçümündeki taşınmazı1960'lı yıllardan beri Ali Üz ve mirasçıları tarafından nizasız ve fasılasız şeklide Kızılüzüm Mah. 145 ada 12 parsel ile bir bütün şekilde kullanıldığı, davacı Ömer Şenaras'ın taşınmazı bütün olarak satın aldığı, Ömer Şenaras'ın da nizasız ve fasılasız olarak kullandığı, imar ve ihya ettiği iddiası ile taşınmazın davacı Ömer Şenaras adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02221324