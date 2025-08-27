T.C. KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANI

DOSYA NO: 2024/428 Esas

Davacı, AYŞE PEKER ile Davalılar , İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, İZMİR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İZMİR), MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Damlacık Mahallesi, 163 Ada 24 Parsel ile İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, 954 Ada 1 Parsel arasında yer alan (takribi 1.500 m²) taşınmazın davacı Ayşe Peker tarafından nizasız ve fasılasız olarak 25-30 yılı aşkın zamandan beri malik sıfatı ile zilyetliğinde bulundurulduğu iddiası ile taşınmazın davacı adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.12/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02283473