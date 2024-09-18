KEMALİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KEMALİYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/60 Esas

Davalı Mehmet Tolga Tabak'ın bilinen adreslerine çıkarılan davetiye, adreslerinde bulunmaması gerekçesiyle iade edilmiş, tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla: dava konusu Kemaliye Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/25 E. 2014/49 E. sayılı dosyasından verilen kararın Yargılamanın İadesi nedeniyle ortadan kaldırılması veya Kemaliye Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/25 E. 2014/49 E sayılı ilamına yönelik temyiz istemi olarak kabulü ile 25.04.2014 tarihli kesinleştirme şerhi kaldırılarak işin yeniden karar oluşturulmasına karar verilmesi ile yargılama gider, harç ve ücreti vekaletin davalılardan tahsiline karar verilmesi talep edilmiş olup; dava dilekçesine karşı tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz ve aynı süre içerisinde delillerini bildirebileceğiniz, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 12/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02091089