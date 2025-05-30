KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/102-105 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince ; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Derya KİRSİZ ASLAN tarafından davalılar aleyhineKamulaştırma (Taşınmazın tescili istemli) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malındeğerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Kelkit Şubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilanolunur. 09/05/2025

DAVALILAR Hasan Duran, İsmail Duran, Memiş , Mustafa Duran, Selahattin Duran, Şerafettin Duran Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2025/102 Aşağı Özlüce 101/60 Tarla 11.595,40 m²

DAVALILAR Ahmet, Ahmet, Hasan Duran, İbrahim, İbrahim, İsmail Duran, Mustafa Duran, Osman Duran, Selahattin Duran, Şerafettin Duran, Yusuf Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2025/105 Aşağı Özlüce 101/61-23-24 Tarla Tamamı

#ilangıvtr Basın no ILN02231128