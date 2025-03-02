KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/124 Esas

KARAR NO : 2024/344

HAKİM : Aycan DURMUŞ 267078

KATİP : Feride GÖKTAŞ 270264

DAVACI : BORU HATLARI VE PETROL TAŞIMA A Ş BOTAŞ -

VEKİLİ : Av. NEBAHAT ALTUN - [16382-83675-54237] UETS

DAVALI : HAVVA SAYAR -37231437022 ATICILAR MAH. 4.ÇİÇEK SK. NO:35 İÇ KAPI NO:2. Osmangazi-BURSA

DAVA : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

DAVA : Kamulaştırma(Bedel Tespiti Ve Tescil)

DAVA TARİHİ : 24/05/2023

KARAR TARİHİ : 20/09/2024

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 23/09/2024

Davacı BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar ile;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile,

2-Davaya konu Gümüşhane ili, Kelkit ilçesi, Öğütlü köyü, 103 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 23/10/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporunda “B” ibaresi ile belirtilen 132,66 m²’likkısmının mülkiyet hakkının ve "G1 + G2" ibaresi ile belirtilen 624,39 m²'lik kısmının bir yıl süreli geçici irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin toplam 11.406,48 TL olarak TESPİTİNE,

3-Gümüşhane ili, Kelkit ilçesi, Öğütlü köyü, 103 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 23/10/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporunda “B” ibaresi ile belirtilen 132,66 m²’likkısmının mülkiyet hakkının ve "G1 + G2" ibaresi ile belirtilen 624,39 m²'lik kısmının bir yıl süreli geçici irtifak hakkının, kullanım hakkı davacı idareye ait olmak üzere, BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına TESİS VE TESCİLİNE,

Dair; tescil yönünden kesin, bedel tespiti bakımından ise kararımızın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde verilecek dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere 20/09/2024 tarihinde karar verilmiş olup,

Ve yine verilen karara karşı Davacı vekili tarafından istinaf edilmiş olup istinafa karşı dilekçenin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinafa karşı cevap verebileceği hususları,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24.02.2025

#ilangovtr Basın no ILN02180315