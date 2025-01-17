KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/175 Esas

DAVALILAR : 1- ARİFE İZGİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesi özeti (Dava konusu Kelkit İlçesi Yeşilpınar Köyü 223 Ada 112 Parsel numaralı taşınmaz tapu kaydının iptali ile davacı Rahime ZORLU adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi) Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşma günü 14/05/2025 günü saat 10:45'e bırakılmıştır.

Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur. 09/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02158112