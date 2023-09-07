KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/124-125 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince ; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı BOTAŞ vekili Av.Nebahat ALTUN tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil ) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malındeğerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı BOTAŞ'a yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, 21/09/2023 tarihinde yapılacak keşifte ve duruşmanın atılı bulunduğu 17/11/2023 gününden itibaren aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin VakıfbankKelkitŞubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilanolunur. 28/08/2023

DAVALILAR Yaşar Sayar, Adem Sayar, Ali Sayar, Fadime Nisa Sayar, Fatma Dündar, Hatice Fidan, Havva Sayar, Kotan Dündar, Köksal Dündar, Muhsin Sayar, Münür Sayar, Mürüvet Sayar, Zeynep Sayar Fidan

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/124 Öğütlü 103-2 Tarla 132,66 m²

DAVALILAR Ahmet Toklu, Asalettin Toklu, Aynur Toklu, Beyler Toklu, Bilsen Yeşilyurt, Birgen Yeşilyurt, Bülent Toklu, Cafer Tayyar Toklu, Cengiz Toklu, Cezminur Ayvazoğlu, Emine Ergin, Enver Şahin, Fatma Şahin, Gökmen Şahin, Gülhan Şahin, Güven Şahin, Hamza Toklu, İfaket Şahin, İklima Yeşilyurt, İsrafil Toklu, Lokman Şahin, Mahigül Toklu, Mahizer Toklu, Meryem Toklu, Mikail Şahin, Muammer Şahin, Mukaddes Pişkin, Murat Şahin, Münever Mutlu, Münir Çelik, Mürsel Şahin, Müzeyyen Toklu, Nasıf Toklu, Nazife Toklu, Nezahat Bayraktar, Numan Şahin, Nuran Akyol, Nuran Yeşilyurt, Nurdagül Yazıcı, Nurdan Yeşilyurt, Osman Şahin, Osman Toklu, Reşadiye Dinç, Ruhiye Dündar, Salim Toklu, Sedef Şahin, Seher Toklu, Semanur Toklu, Sona Dinç, Songül Ergin, Suzan Fettahoğlu, Şadıman Şahin, Şengül Kaya, Şinasi Toklu, Şükrü Çelik, Telli Şahin, Turan Toklu, Turgay Toklu, Umur Şahin, Ünzile Yeşilyurt, Yaşar Şahin

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/125 Öğütlü 103-3 Tarla 8,5 m²

#ilangovtr Basın no ILN01886864