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KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞLARINA İLİŞKİN İHALE İLANI
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 4 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 -Bahse konu olan 4 adet arsanın bilgileri ekteki tabloda belirtilmiştir.
|Sıra No
|Mahallesi
|Ada/Parsel
|Toplam Alan ( m² )
|Satılacak Hisse Miktarı (m²)
|Cinsi
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminatı
|1
|Ovacık
|91766 / 3
|9.254
|Tam
|Arsa
|28.09.2023
|14:00
|124.929.000,00 TL.
|3.747.870,00 TL.
|2
|Ovacık
|91777 / 15
|4.086
|Tam
|Arsa
|28.09.2023
|14:10
|42.903.000,00 TL.
|1.287.090,00 TL.
|3
|Yükseltepe
|91880 / 3
|889
|Tam
|Arsa
|28.09.2023
|14:20
|8.001.000,00 TL.
|240.030,00 TL
|4
|Yükseltepe
|91880 / 2
|860
|Tam
|Arsa
|28.09.2023
|14:30
|7.740.000,00 TL.
|232.200,00 TL.
3 -İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)
4 -2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun36. Maddesi için geçerlidir.)
5 - İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler:
5.a-1. İhaleye iştirak Dilekçesi.
5.a-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
5.a-3. İkametgâh Belgesi.
5.a-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
5.a-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
5.a-6. Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
5.a-7 İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Aslı )
5.a-8. Tüzel Kişiler için Tescil Belgesi.
5.a-9. İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekâlet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
5.a-10. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
5.a-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Yetki Belgesi.
5.a-12. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter Tastikli İmza Sirküsü.
5.a-13. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)
5.a-14. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi.
5.a-15. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
5.a-16. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
5.a-17. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
b) İç Zarf
5.b-1. Teklif Mektubu.( 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun37.maddesineuygun olacak.)
Not :. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler yukarıda (5.a ve 5.b)’ de belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır.
6 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun6.maddesindebelirtilenkişiler,doğrudanveyadolaylıolarakihaleyekatılamazlar.
7 -İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’ nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’ nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
8 -Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak;Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
9 -İhale şartnamesi,mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 1.000,00 TL.şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
( Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN / ANKARA )
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