KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞLARINA İLİŞKİN İHALE İLANI

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 4 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 -Bahse konu olan 4 adet arsanın bilgileri ekteki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Mahallesi Ada/Parsel Toplam Alan ( m² ) Satılacak Hisse Miktarı (m²) Cinsi İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel Geçici Teminatı 1 Ovacık 91766 / 3 9.254 Tam Arsa 28.09.2023 14:00 124.929.000,00 TL. 3.747.870,00 TL. 2 Ovacık 91777 / 15 4.086 Tam Arsa 28.09.2023 14:10 42.903.000,00 TL. 1.287.090,00 TL. 3 Yükseltepe 91880 / 3 889 Tam Arsa 28.09.2023 14:20 8.001.000,00 TL. 240.030,00 TL 4 Yükseltepe 91880 / 2 860 Tam Arsa 28.09.2023 14:30 7.740.000,00 TL. 232.200,00 TL.



3 -İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

4 -2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun36. Maddesi için geçerlidir.)

5 - İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler:

Dış Zarf

5.a-1. İhaleye iştirak Dilekçesi.

5.a-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

5.a-3. İkametgâh Belgesi.

5.a-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

5.a-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

5.a-6. Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

5.a-7 İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Aslı )

5.a-8. Tüzel Kişiler için Tescil Belgesi.

5.a-9. İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekâlet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

5.a-10. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

5.a-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Yetki Belgesi.

5.a-12. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter Tastikli İmza Sirküsü.

5.a-13. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)

5.a-14. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi.

5.a-15. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

5.a-16. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

5.a-17. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

b) İç Zarf

5.b-1. Teklif Mektubu.( 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun37.maddesineuygun olacak.)

Not :. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler yukarıda (5.a ve 5.b)’ de belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır.

6 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun6.maddesindebelirtilenkişiler,doğrudanveyadolaylıolarakihaleyekatılamazlar.

7 -İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’ nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’ nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8 -Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak;Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9 -İhale şartnamesi,mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 1.000,00 TL.şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

( Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN / ANKARA )

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