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T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Sıra No İşin Adı İli/İlçesi Mahalle Mevkii Vasfı Muhammen Bedeli/TL Geçici Teminat /TL İhale Tarihi İhale Usulü İhale Saati 1 ER:3508791 numaralı I (a) Grubu İşletme Ruhsat Kullanım İhalesi KAYSERİ /Sarıoğlan Burunören Mah. l(a) Grubu İşletme Ruhsatı 18.673.012,93 TL 560.190,38

TL 26.11.2024 2886 Say.Ka 35.MadKapalı Teklif Usulü 10:30 2 ER:3508790 numaralı I (a) Grubu İşletme Ruhsat Kullanım İhalesi KAYSERİ /Sarıoğlan Burunören Mah. l(a) Grubu İşletme Ruhsatı 21.915.027,49 TL 657.450,82

TL 26.11.2024 2886 Say.Ka 35.MadKapalı Teklif Usulü 10:30 3 ER:3508788 numaralı I (a) Grubu İşletme Ruhsat Kullanım İhalesi KAYSERİ /Sarıoğlan Burunören Mah. l(a) Grubu İşletme Ruhsatı 21.180.170,85 TL 635.405,12

TL 26.11.2024 2886 Say.Ka 35.MadKapalı Teklif Usulü 10:30

1- Yukarıdaki tabloda tarihi ve saatleri belirtilen ihalelerin konusu işler.

a) I (a) Grubu İşletme Ruhsatı Kullanım İhalelerinde; 3213 Sayılı Maden Kanunu gereğince tabloda bilgileri belirtilen, mülkiyeti hazineye ait/Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki niteliği ırmak yatağı olan 115 ada 100 parsel içerisindeki taşınmaz için 2886 Sayılı Kanun’un 35. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile I (a) Grubu İşletme Ruhsatı Kullanımı verilecektir. I (A) grubu işletme ruhsatı ihale sahalarında, 3213 sayılı Maden Kanunu gereğince 7. Madde izinlerinden ÇED, Mera Toprak Koruma Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü) tarafından alınmış olup, diğer izinler ruhsat sahipleri tarafından alınacaktır. İhaleye katılabilmek için I (a) Grubu İşletme Ruhsatı İhale Genel Şartnamesinde istenen belgelerin eksiksiz olarak verilmesi ve belirtilen teminat bedelinin yatırılması gerekmektedir.

b) I (a) Grubu İşletme Ruhsatı Kullanım süreleri 5 (beş) yıldır. Ruhsat İhale kullanım bedeli 5 (beş) eşit taksit olup, taksitler ihale şartnamesinin 10. Maddesine göre tahsil edilecektir.

c) 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun 24. Maddesi ve Maden Kanunu’nun I (a) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince süresi içerisinde talep edilmesi, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen şartları taşınması halinde süre uzatımı (temdit) yapılacaktır.

d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 5. Maddesi: Bu kanuna gereği yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikamet sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak.

2- 2886 sayılı Devlet İhale kanunu ilgili maddesi gereğince yukarıda tabloda belirtilen usulle yapılacak olup, İhaleye iştirak edeceklerin, ihale şartnamelerinde istenilen belgelerle birlikte, teklifler ihale tarih ve saatinden 1 saat öncesine kadar alındılar karşılığında Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar ulaşması şart olup, postadan doğacak gecikmelerde ihale komisyonu sorumlu olmayacaktır.

3- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden temin edilebilir.

4- İhale Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

6- Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

7- İhalelerde yapılacak olan artırmalar muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.

8- İhalesi yapılacak olan I (a) Grubu İşletme Ruhsatının bulunduğu alanın koordinatlarına ve sair bilgilerine www.kayseriyikob.gov.tr/ihaleler.asp adresinden ulaşılabilir.

9- İhalelerde yatırılacak olan geçici teminat bedelleri, Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği (sıra No:300) ‘nin VII. Geçici Teminatlar maddesine ve 2886 Sayılı Kanun’a istinaden hesaplanmıştır.

#ilangovtr Basın no ILN02104558