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KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 17 Temmuz 2024 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.
Sıra
Mahalle
Ada Parsel
Bina Adı
Blok
Kat
Daire
Cephe
Taşınmaz
Alan
Muhammen Bedel
Geçici
1
Kazımkarabekir
13293/1
Kübra Park
D
12
45
KB
Mesken(3+1)
155
3.100.000
95.000
2
Kazımkarabekir
13293/1
Kübra Park
D
12
46
KD
Mesken(3+1)
155
3.100.000
95.000
3
Kazımkarabekir
13293/1
Kübra Park
D
14
55
GD
Mesken(3+1)
155
2.950.000
95.000
4
Kazımkarabekir
13293/1
Kübra Park
D
14
56
GB
Mesken(3+1)
155
2.950.000
95.000
5
Kazımkarabekir
12143/3
Korer Park
C
4
15
GD
Mesken(3+1)
155
2.800.000
95.000
6
Kazımkarabekir
12143/3
Korer Park
C
4
16
GB
Mesken(3+1)
155
2.800.000
95.000
7
Kazımkarabekir
12143/3
Korer Park
C
2
5
KB
Mesken(3+1)
155
3.000.000
95.000
8
Kazımkarabekir
12143/3
Korer Park
C
2
6
KD
Mesken(3+1)
155
3.000.000
95.000
9
Kazımkarabekir
12143/3
Korer Park
D
10
38
KD
Mesken(3+1)
135
3.100.000
95.000
10
Kazımkarabekir
12143/3
Korer Park
D
10
37
KB
Mesken(3+1)
135
3.100.000
95.000
11
Kazımkarabekir
13296/1
Sungur
A
5
19
GD
Mesken(3+1)
155
3.100.000
95.000
12
Kazımkarabekir
13296/1
Sungur
A
5
20
GB
Mesken(3+1)
155
3.100.000
95.000
13
Kazımkarabekir
13296/1
Sungur
A
7
27
GD
Mesken(3+1)
155
3.100.000
95.000
14
Kazımkarabekir
13296/1
Sungur
A
9
33
KB
Mesken(3+1)
155
3.100.000
95.000
15
Kazımkarabekir
13296/1
Sungur
A
9
35
GD
Mesken(3+1)
155
2.800.000
95.000
16
Kazımkarabekir
13103/2
Ayasofya
B
8
32
KB
Mesken(3+1)
135
2.950.000
95.000
17
Kazımkarabekir
13103/2
Ayasofya
B
9
36
KB
Mesken(3+1)
135
2.950.000
95.000
18
Kazımkarabekir
13103/2
Erciyes Park
D
10
57
G
Mesken(2+1)
105
2.650.000
95.000
19
Anbar
13052/1
Eylül
C
10
62
KD
Mesken(2+1)
110
2.300.000
70.000
20
Anbar
13052/1
Eylül
C
10
61
KB
Mesken(2+1)
110
2.300.000
70.000
21
Anbar
13052/1
Eylül
C
8
50
KD
Mesken(2+1)
110
2.300.000
70.000
22
Anbar
13052/1
Eylül
C
8
49
KB
Mesken(2+1)
110
2.300.000
70.000
23
Anbar
13052/1
Eylül
C
7
44
KD
Mesken(2+1)
110
2.300.000
70.000
24
Anbar
13052/1
Eylül
C
4
25
KB
Mesken(2+1)
110
2.300.000
70.000
25
Anbar
13052/1
Eylül
C
10
60
B
Mesken(2+1)
100
2.250.000
70.000
26
Anbar
13052/1
Eylül
C
8
51
D
Mesken(2+1)
100
2.250.000
70.000
27
Anbar
13052/1
Eylül
C
7
42
B
Mesken(2+1)
100
2.250.000
70.000
28
Battalgazi
12751/1
Kar Sitesi 3
F
Z
76
KB
İşyeri
116
4.900.000
150.000
29
Battalgazi
12751/1
Kar Sitesi 3
F
Z
73
GB
İşyeri
95
4.000.000
150.000
1. İhale 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.
2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,
b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
#ilangovtr Basın no ILN02051411