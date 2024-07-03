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Güncelleme Tarihi:

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 00:00

 

İLAN

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 17 Temmuz 2024 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

Sıra
No

Mahalle

Ada Parsel

Bina Adı

Blok

Kat

Daire
No

Cephe

Taşınmaz
Cinsi

Alan
(m2)

Muhammen Bedel

Geçici
Teminat

1

Kazımkarabekir

13293/1

Kübra Park

D

12

45

KB

Mesken(3+1)

155

3.100.000

95.000

2

Kazımkarabekir

13293/1

Kübra Park

D

12

46

KD

Mesken(3+1)

155

3.100.000

95.000

3

Kazımkarabekir

13293/1

Kübra Park

D

14

55

GD

Mesken(3+1)

155

2.950.000

95.000

4

Kazımkarabekir

13293/1

Kübra Park

D

14

56

GB

Mesken(3+1)

155

2.950.000

95.000

5

Kazımkarabekir

12143/3

Korer Park

C

4

15

GD

Mesken(3+1)

155

2.800.000

95.000

6

Kazımkarabekir

12143/3

Korer Park

C

4

16

GB

Mesken(3+1)

155

2.800.000

95.000

7

Kazımkarabekir

12143/3

Korer Park

C

2

5

KB

Mesken(3+1)

155

3.000.000

95.000

8

Kazımkarabekir

12143/3

Korer Park

C

2

6

KD

Mesken(3+1)

155

3.000.000

95.000

9

Kazımkarabekir

12143/3

Korer Park

D

10

38

KD

Mesken(3+1)

135

3.100.000

95.000

10

Kazımkarabekir

12143/3

Korer Park

D

10

37

KB

Mesken(3+1)

135

3.100.000

95.000

11

Kazımkarabekir

13296/1

Sungur

A

5

19

GD

Mesken(3+1)

155

3.100.000

95.000

12

Kazımkarabekir

13296/1

Sungur

A

5

20

GB

Mesken(3+1)

155

3.100.000

95.000

13

Kazımkarabekir

13296/1

Sungur

A

7

27

GD

Mesken(3+1)

155

3.100.000

95.000

14

Kazımkarabekir

13296/1

Sungur

A

9

33

KB

Mesken(3+1)

155

3.100.000

95.000

15

Kazımkarabekir

13296/1

Sungur

A

9

35

GD

Mesken(3+1)

155

2.800.000

95.000

16

Kazımkarabekir

13103/2

Ayasofya

B

8

32

KB

Mesken(3+1)

135

2.950.000

95.000

17

Kazımkarabekir

13103/2

Ayasofya

B

9

36

KB

Mesken(3+1)

135

2.950.000

95.000

18

Kazımkarabekir

13103/2

Erciyes Park

D

10

57

G

Mesken(2+1)

105

2.650.000

95.000

19

Anbar

13052/1

Eylül

C

10

62

KD

Mesken(2+1)

110

2.300.000

70.000

20

Anbar

13052/1

Eylül

C

10

61

KB

Mesken(2+1)

110

2.300.000

70.000

21

Anbar

13052/1

Eylül

C

8

50

KD

Mesken(2+1)

110

2.300.000

70.000

22

Anbar

13052/1

Eylül

C

8

49

KB

Mesken(2+1)

110

2.300.000

70.000

23

Anbar

13052/1

Eylül

C

7

44

KD

Mesken(2+1)

110

2.300.000

70.000

24

Anbar

13052/1

Eylül

C

4

25

KB

Mesken(2+1)

110

2.300.000

70.000

25

Anbar

13052/1

Eylül

C

10

60

B

Mesken(2+1)

100

2.250.000

70.000

26

Anbar

13052/1

Eylül

C

8

51

D

Mesken(2+1)

100

2.250.000

70.000

27

Anbar

13052/1

Eylül

C

7

42

B

Mesken(2+1)

100

2.250.000

70.000

28

Battalgazi

12751/1

Kar Sitesi 3

F

Z

76

KB

İşyeri

116

4.900.000

150.000

29

Battalgazi

12751/1

Kar Sitesi 3

F

Z

73

GB

İşyeri

95

4.000.000

150.000

1. İhale 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.

2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.         

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

#ilangovtr Basın no ILN02051411

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#Basın No ILN02051411#İlangovtr