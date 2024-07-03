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KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 17 Temmuz 2024 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

Sıra

No Mahalle Ada Parsel Bina Adı Blok Kat Daire

No Cephe Taşınmaz

Cinsi Alan

(m2) Muhammen Bedel Geçici

Teminat 1 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 12 45 KB Mesken(3+1) 155 3.100.000 95.000 2 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 12 46 KD Mesken(3+1) 155 3.100.000 95.000 3 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 14 55 GD Mesken(3+1) 155 2.950.000 95.000 4 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 14 56 GB Mesken(3+1) 155 2.950.000 95.000 5 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C 4 15 GD Mesken(3+1) 155 2.800.000 95.000 6 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C 4 16 GB Mesken(3+1) 155 2.800.000 95.000 7 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C 2 5 KB Mesken(3+1) 155 3.000.000 95.000 8 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C 2 6 KD Mesken(3+1) 155 3.000.000 95.000 9 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park D 10 38 KD Mesken(3+1) 135 3.100.000 95.000 10 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park D 10 37 KB Mesken(3+1) 135 3.100.000 95.000 11 Kazımkarabekir 13296/1 Sungur A 5 19 GD Mesken(3+1) 155 3.100.000 95.000 12 Kazımkarabekir 13296/1 Sungur A 5 20 GB Mesken(3+1) 155 3.100.000 95.000 13 Kazımkarabekir 13296/1 Sungur A 7 27 GD Mesken(3+1) 155 3.100.000 95.000 14 Kazımkarabekir 13296/1 Sungur A 9 33 KB Mesken(3+1) 155 3.100.000 95.000 15 Kazımkarabekir 13296/1 Sungur A 9 35 GD Mesken(3+1) 155 2.800.000 95.000 16 Kazımkarabekir 13103/2 Ayasofya B 8 32 KB Mesken(3+1) 135 2.950.000 95.000 17 Kazımkarabekir 13103/2 Ayasofya B 9 36 KB Mesken(3+1) 135 2.950.000 95.000 18 Kazımkarabekir 13103/2 Erciyes Park D 10 57 G Mesken(2+1) 105 2.650.000 95.000 19 Anbar 13052/1 Eylül C 10 62 KD Mesken(2+1) 110 2.300.000 70.000 20 Anbar 13052/1 Eylül C 10 61 KB Mesken(2+1) 110 2.300.000 70.000 21 Anbar 13052/1 Eylül C 8 50 KD Mesken(2+1) 110 2.300.000 70.000 22 Anbar 13052/1 Eylül C 8 49 KB Mesken(2+1) 110 2.300.000 70.000 23 Anbar 13052/1 Eylül C 7 44 KD Mesken(2+1) 110 2.300.000 70.000 24 Anbar 13052/1 Eylül C 4 25 KB Mesken(2+1) 110 2.300.000 70.000 25 Anbar 13052/1 Eylül C 10 60 B Mesken(2+1) 100 2.250.000 70.000 26 Anbar 13052/1 Eylül C 8 51 D Mesken(2+1) 100 2.250.000 70.000 27 Anbar 13052/1 Eylül C 7 42 B Mesken(2+1) 100 2.250.000 70.000 28 Battalgazi 12751/1 Kar Sitesi 3 F Z 76 KB İşyeri 116 4.900.000 150.000 29 Battalgazi 12751/1 Kar Sitesi 3 F Z 73 GB İşyeri 95 4.000.000 150.000

1. İhale 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.

2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden : Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden : Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

#ilangovtr Basın no ILN02051411