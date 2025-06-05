KAYSERİ GENEL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:54*
T.C.
KAYSERİ
GENEL İCRA DAİRESİ
2025/42 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/42 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Aracın Bulunduğu Yediemin : Karen Yediemin Otoparkı Talatpaşa Mah. 621 sokak no:60 Kocasinan / Kayseri
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|4.500.000,00
|1
|Taşıt
|81ACP777 Plakalı , 2023 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 471943C0876496 Motor No'lu , NMB96340612240049 ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 10:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 10:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 10:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 10:58
(İİK m.114/4)
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