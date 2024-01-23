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KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO :2023/1079 Esas

DAVACI : AMİR BAKSU-997********- Selçuklu Mah. Kılıçel Sok. No:16/1 Melikgazi /KAYSERİ

DAVALI : FATİME ATİK-992******** -

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 05/12/2023

Davalı Fatime ATİK'in yapılan tüm araştırmalar neticesinde adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligat yapılamayan davalıya 7201 sayılı T.K.'nun 28. Md. Gereği dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle; davalı ile 2007 yılında Suriye'de evlendiklerini, müşterek 4 tane çocuklarının olduğunu, davalının kendisini ve çocukları terk ederek 20/01/2022 tarihinde Suriye'ye gittiğini ve bununla ilgili kendisine çocukların işlemlerini takip edebilmesi için noterden muvafakat verdiğini, davalının evi terk etmesi sebebiyle boşanmalarına karar verilmesini, çocukların velayetlerinin kendisine verilmesini, masrafların ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Henüz dilekçeler teatisi aşamasında olanolan iş bu dosyada; Dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresinde cevap verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız. Durum ve koşullara göre cevap dilekçesini bu süredehazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu hallerde, cevap süresinin bitiminden başlamak, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği HMK 122, 127 ve 128 maddeleri gereğince ihtar olunur. 19/01/2024

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