KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :2022/1096 Esas

DAVACI : AHMET ERDOĞAN-27*******42

DAVALI : AYTAKIN AHMADOVA- Gence İli, Goranbey Nahiyesi Azerbaycan

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma

(Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 15/12/2022

Davalının tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi, mernis adresinin boş olması sebebiyle davalının adresi meçhul kabul edilerek 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince, davalıya ön inceleme duruşma günü ve saatinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Boşanma davasının duruşması 04/06/2026 günü saat 11:25'e talik edilmiş olup; Önümüzdeki celsenin tahkikat ve sözlü yargılama duruşması olduğu, duruşmaya katılmayanların yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve yokluklarında hüküm verilebileceği hususu davalıya ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

