KAYSERİ 8. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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KAYSERİ 8. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/891

KARAR NO : 2026/176

DAVACI : Derya AYTEKİN

DAVALI : İlyas AYTEKİN

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

1-Davacı DERYA AYTEKİN tarafından davalı İLYAS AYTEKİN aleyhine açılan davanın kabulü ile; Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Hürriyet Mah/Köy, Cilt No:3 Hane No:24, BSN:22'de nüfusa kayıtlı olup Metin ve Fatma kızı, 13/10/1986 doğumlu, 17657419796 T.C Kimlik No'lu davacı DERYA AYTEKİN ile aynı yerde BSN:12'de nüfusa kayıtlı, Cemalettin ve Sevim oğlu, 25/10/1984 doğumlu, 32314934368 T.C Kimlik No'lu davalı İLYAS AYTEKİN'in TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Davacı Derya Aytekin'in kendisi için nafaka talebinin reddine,

3-Davacı Derya Aytekin'in maddi tazminat talebinin kabulü ile; 100.000,00-TL maddi tazminatın davalı İlyas Aytekin'den alınarak davacı Derya Aytekin'e ödenmesine, hükmedilen tazminata kararın kesinleşmesinden itibaren yasal faiz yürütülmesine,

4-Davacı Derya Aytekin'in manevi tazminat talebinin kabulü ile; 100.000,00-TL manevi tazminatın davalı İlyas Aytekin'den alınarak davacı Derya Aytekin'e ödenmesine, hükmedilen tazminata kararın kesinleşmesinden itibaren yasal faiz yürütülmesine,

5-Davacı Derya Aytekin ve İlyas Aytekin'in, müşterek çocuklar Sude Aytekin ve Cemalettin Mert Aytekin üzerindeki velayet haklarının kaldırılmasına ve karar kesinleştiğinde müşterek çocuklara vasi tayini için nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunulmasına, ihbar müzekkeresine dosyaya ibraz edilen 18/12/2024 tarihli sosyal inceleme raporunun da eklenmesine, karar verilmiş olmakla 32*******68 kimlik numaralı İlyas AYTEKİN'e ilanen tebliğ olunur.

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