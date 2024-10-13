KAYSERİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KAYSERİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TOPLU KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafındandava konusu taşınmaz malikleraleyhine irtifak hakkının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescili ve kamulaştırma bedellerinin tespiti talebi ile açılan davalardadava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebligatına karar verilmiş olup; Kamulaştırma yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Kamulaştırma Kanunun 4650 S.Y ile değ. 14.maddesi gereğince bu tebliğatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davasıya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin davacı aleyhine yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları açmaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın adına tescil edileceği hak sahiplerinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri,mahkemece tespit olunacak kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T. Vakıflar Bankası İcra Dairelerine Bağlı Şube Müdürlüğü'ne yatırılacağı ilan olunur.



1-2023/399 esas Rafet Yüksel (Mehmet oğlu 1956 doğumlu ) Kayseri ili Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi 370 ada 4 parsel İrtifak 679,72 m²,duruşma günü 07/11/2024



2-2023/400 esas Ahmet Güven (Mehmet oğlu 1953 doğumlu)Kayseri ili Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi 324 ada 20 parsel İrtifak 2003,27 m²,duruşmagünü 07/11/2024



3-2023/401 esas Ahmet Güven (Mehmet oğlu 1953 doğumlu)Kayseri ili Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi 331 ada 2 parsel İrtifak 1071,31 m²,duruşmagünü 07/11/2024



4-2023/402 esas Kadriye Kurtbey (Mehmet kızı 1952 doğumlu)Kayseri ili Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi 370 ada 5 parsel İrtifak 345,05 m²,duruşmagünü 07/11/2024



5-2023/403 esas Mehmet Güven (Mehmet oğlu 1972 doğumlu)Kayseri ili Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi 331 ada 3 parsel İrtifak 896,97 m²,duruşmagünü 07/11/2024



6-2023/404 esas Mehmet Güven (Mehmet oğlu 1972 doğumlu)Kayseri ili Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi 15363 ada 7 parsel İrtifak 24,72 m²,duruşmagünü 07/11/2024



7-2023/405 esas Mustafa Güven (Mehmet oğlu 1950doğumlu)Kayseri ili Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi 324 ada 19parsel mülkiyet 21,82m², irtifak 1528,58m²,duruşmagünü 07/11/2024



8-2023/406 esas Mustafa Güven (Mehmet oğlu 1950doğumlu)Kayseri ili Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi 331 ada 4parsel İrtifak 26,67 m²,duruşmagünü 07/11/2024



9-2023/407 esas Mürsel Yüksel (Mehmet oğlu 1959 doğumlu)Kayseri ili Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi 370 ada 3parselİrtifak 2057,32 m²,duruşmagünü 07/11/2024

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